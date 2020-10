La semaine mondiale de l’entrepreneuriat en sa 2ème édition

Engagée sur le devant de la scène entrepreneuriale, Hassania Junior Entreprise s’intéresse à soutenir les étudiants en leur permettant de s’épanouir au sein du mouvement autant sur le plan personnel que professionnel.

Il s’agit d’une Junior-Entreprise qui opère principalement sur des missions pour le compte des entreprises dans divers domaines et organise plusieurs événements dans le but de promouvoir l’esprit entrepreneurial. Plongés dans la gestion d’une structure à la fois associative et commerciale, les junior-entrepreneurs développent de nombreuses compétences. Non seulement l’étudiant met en application ce qu’il étudie, mais explore aussi de nouveaux horizons. En travaillant pour des clients différents, il augmente son adaptabilité, étend et affirme sa polyvalence. Cette expérience lui permet alors de se différencier dès la sortie du monde des études.

Durant les huit ans d’existence, Hassania Junior Entreprise a su garantir la qualité de ses prestations et une image de marque forte. HJE a pu se positionner en tête du mouvement et s’est vue récompenser par la Confédération des Junior Entreprises Marocaines du prix de la meilleure Junior-Entreprise Marocaine trois fois successives, ainsi que le prix de la meilleure Junior Qualité au titre de l’année 2019.

Cette année, HJE inaugure son activité événementielle en organisant en partenariat avec l’association Mouvement des Entreprises du Maroc (MODEM) la deuxième édition de la semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat (SME). Il s’agit de la 3ème semaine du mois de Novembre, durant laquelle de nombreux pays du monde célèbrent l’esprit d’entreprise. Cet événement mondial vise à traiter et mettre en relief les entraves, que les TPE subissent chaque année, à savoir que ces entités constituent 95% du tissu Entrepreneurial Marocain, en outre, les TPE disposent d’un potentiel énorme, dont son exploit contribuera à la diminution des taux de chômages au Maroc, mais aussi à son développement durable. Et suite à la crise sanitaire du COVID-19 qu’a connu le monde entier et plus particulièrement notre pays, cette semaine est une occasion pour inciter toutes les parties prenantes du secteur socio-économique à se mobiliser, pour réfléchir et proposer des solutions aux TPE encore sous le choc de cette crise.

Cette deuxième édition de la (SME) sera organisée le 18,19,20 et 21 Novembre 2020, à distance par vidéo conférence sous le thème : « Ensemble pour une relance inclusive ». Elle a pour but d’inciter toutes les parties concernées à opter pour un nouveau modèle de développement économique et social initié par Sa Majesté Le Roi Mohamed VI, un modèle visant l’élaboration d’une stratégie inclusive de croissance, de création de richesses et d’emplois.

Notre partenariat avec l’association Mouvement des Entreprises du Maroc (MODEM), l’association qui depuis sa création vise à soutenir les chefs d’entreprises à surmonter les problèmes dont ils font face, s’inscrit dans l’optique d’une meilleure organisation et assurer une visibilité et diffusion plus large de cet événement marquant auprès de nos réseaux.

Nous vous invitons à cet effet de faire partie de nos partenaires médiatiques, et serons honorés par votre présence à cette manifestation mondiale.

En l’attente de votre confirmation de participation, nous vous prions d’agréer Mme/Mr l’expression de nos sentiments les plus distingués.