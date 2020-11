La série Y de Huawei place le segment des smartphones à prix accessibles vers de nouveaux sommets avec sa dernière génération d’appareils

Les smartphones à prix abordables étaient autrefois la solution de choix pour ceux qui voulaient un appareil pour couvrir tous leurs besoins de base. Mais les utilisateurs d’aujourd’hui exigent davantage et à un prix plus accessible.

Cependant, le principal problème avec les téléphones à prix abordables est qu’ils ne fournissent pas toujours toutes les fonctionnalités puissantes de leurs homologues phares, ce qui rend plus difficile pour un utilisateur de faire un choix. C’est le problème auquel Huawei s’attaque avec ses smartphones de la série Y, qui non seulement offrent des fonctionnalités solides mais maintiennent également un prix avantageux pour le rendre plus accessible à tous les utilisateurs.

Depuis son introduction, la série Huawei Y a été largement reconnue et appréciée par les consommateurs, ce qui a déclenché sa popularité massive parmi les utilisateurs de smartphones abordables et les jeunes publics. Le dernier de cette série est le Y7a, qui apporte à la table des vitesses de charge plus rapides, une batterie plus durable, une puissante configuration de caméra Quad 48MP, un écran époustouflant et une grande quantité de stockage.

Se tenant au courant des fonctionnalités d’emballage plus pratiques pour un usage quotidien, Huawei a réalisé que les utilisateurs de smartphones accessibles dépendent souvent de leur appareil pour effectuer un large éventail de tâches. C’est pourquoi le Y7a est livré avec une fonction Huawei SuperCharge de 22,5 W qui permet une recharge rapide, éliminant le besoin d’être attaché par un câble de charge toutes les quelques heures. En seulement 10 minutes de charge, par exemple, le Y7a peut fournir jusqu’à deux heures de visionnage vidéo ininterrompue. Une batterie massive de 5000 mAh complète une charge ultra-rapide, qui offre une longue durée de vie de la batterie en déplacement. En outre, la durée de vie de la batterie est également prise en charge par les technologies d’économie d’énergie AI de Huawei, qui optimisent la consommation de la batterie pour une performance plus efficace. C’est certainement un pas en avant par rapport à ce que proposent la plupart des smartphones abordables, offrant aux utilisateurs une option meilleure et plus fiable.

Un autre domaine d’expertise de Huawei a toujours été la configuration des caméras. Alors que la plupart des smartphones accessibles proposent des configurations basiques voire médiocres, Huawei a toujours doté la série Y de certaines de ses meilleures solutions d’appareil photo. Le nouveau Y7a, par exemple, est livré avec une configuration de caméra quadruple 48MP qui se compose d’un appareil photo principal de 48MP pour la photographie haute résolution en qualité de niveau affiche, d’un appareil photo ultra grand angle 8MP pour la photographie grand angle à 120 degrés, d’un objectif macro 2MP et d’une caméra de profondeur 2MP pour des effets bokeh riches. Grâce à cette configuration, les utilisateurs pourront prendre des photos époustouflantes, qu’il s’agisse de situations de faible éclairage, de portraits et plus encore, en leur offrant une solution plus performante pour la photographie stellaire sans avoir à se ruiner sur du matériel coûteux.

Les utilisateurs prenant plus de photos, de vidéos ou même téléchargeant plus d’applications, le stockage est essentiel pour un bon smartphone. Le Huawei Y7a fournit également sur ce front, en intégrant le Y7a 128 Go de stockage interne, qui peut également être étendu à 512 Go. Cela prend en charge ses 4 Go de RAM, ce qui contribue à des performances globales plus fluides, même pour des tâches intensives comme les jeux par exemple. Le Y7a est également livré avec EMUI 10.1 prêt à l’emploi, qui améliore encore la vie quotidienne avec des solutions intelligentes telles que des gestes intuitifs et Smart Collage pour des collages photo créatifs. Les utilisateurs ont également accès à Huawei MeeTime, qui leur permet de passer des appels vidéo HD entre appareils Huawei.

En parlant d’applications, le HUAWEI Y7a est livré avec HUAWEI AppGallery préinstallé. La marketplace des applications de Huawei et la troisième plus grande au monde. Elle offre aux utilisateurs une large gamme d’applications, de jeux locaux et mondiaux, et bien plus encore, qui peuvent être facilement téléchargés et appréciés. De plus, les utilisateurs peuvent également installer et utiliser Petal Search, qui sert de passerelle vers plus d’un million d’applications et est même livré avec un widget d’écran d’accueil qui peut être utilisé pour rechercher rapidement des applications et des jeux. La recherche avec Petal Search donne toutes les informations dont un utilisateur peut avoir besoin, y compris les résultats de recherche sur le Web, les images, les vidéos et les sources pour installer une application, y compris HUAWEI AppGallery.

Le Huawei Y7a continue sur cette lancée en fournissant aux utilisateurs des fonctionnalités solides sans se ruiner, ce qui en fait un autre appareil remarquable qui propulse le segment des smartphones accessibles vers de nouveaux sommets.

Le Huawei Y7a est en précommande jusqu’au 6 novembre. La vente démarre le 7 novembre. L’appareil est disponible au prix de 1 959 dhs.