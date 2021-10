La session d’automne du 42è Moussem culturel d’Asilah, du 29 octobre au 18 novembre

La session d’automne de la 42ème édition du Moussem culturel international d’Asilah se tiendra, du 29 octobre au 18 novembre, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l’initiative de la Fondation du Forum d’Asilah.

Cette manifestation artistique et culturelle d’automne sera organisée en partenariat avec le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication (département de la culture) et la commune d’Asilah, indique, dimanche, un communiqué de la Fondation.

Elle sera marquée par l’organisation de six colloques dans le cadre de la 35ème édition de l’Université ouverte Al-Mouatamid Ibn Abbad.

La conférence inaugurale, intitulée “le Maghreb et le Sahel: l’inéluctable partenariat?” aura lieu du 29 au 31 octobre, suivie d’un colloque sur “Quel avenir pour la démocratie électorale?” (du 3 au 5 novembre), qui sera modéré par Luis Amado, ancien ministre portugais des Affaires étrangères.

Le colloque “Les Arabes et les nouvelles mutations régionales et internationales : où va le panarabisme?” (8-10 novembre) sera, lui, modéré par l’écrivain et universitaire mauritanien Abdullah Ould Abah.

Cette session prévoit aussi une conférence-hommage au vétéran de la presse marocaine, Mohamed Brini (11 novembre), dont les travaux seront coordonnés par le journaliste marocain Jamal El Mohafid.

Quant au cinquième colloque sur “Cheikh Zayed: le leader visionnaire” (12-13 novembre), il sera marqué par la présence de la ministre émiratie de la culture et de la jeunesse, Mme Noura Al-Kaabi, ajoute la même source.

Cette session devra clore ses travaux avec la deuxième rencontre poétique “langage de la poésie arabe d’aujourd’hui”, qui sera modérée par le critique marocain Charaf Eddine Majdouline.

Le communiqué précise, en outre, que ces rencontres verront la participation d’un parterre de chercheurs, d’intellectuels, de décideurs et de poètes venus des quatre coins du monde.

Cette session d’automne sera également ponctuée d’une série d’ateliers (peinture, gravure) et de workshops portant, entre autres, sur l’écriture pour enfants.

Les organisateurs ont également prévu une exposition “one-man-show” du célèbre artiste-peintre Khalid El Bekkay, ainsi qu’une autre exposition sur “les étés des arts” à la galerie du centre Hassan II et deux autres, dont l’une est dédiée aux jeunes peintres d’Asilah à la Galerie “Diwan” du palais de la culture et l’autre réservée aux oeuvres des enfants (galerie du centre Hassan II).

A l’instar des éditions précédentes, la session d’été du 42è Moussem culturel international d’Asilah a été marquée par des ateliers de peinture murale, de peinture et de gravure, ainsi que par des expositions “Rabiïyat” et celles des enfants, en plus de l’atelier d’écriture pour enfants.

N’ayant pu tenir la 42ème édition du Moussem en 2020, en raison de la Covid-19, la Fondation du Forum d’Asilah a néanmoins co-organisé, l’été dernier, une série d’activités artistiques destinées à alléger les effets de la pandémie sur la population et les visiteurs de la ville.

