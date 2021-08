La situation “reste tendue” entre Israéliens et Palestiniens, selon l’envoyé de l’ONU

L’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a expliqué lundi aux membres du Conseil de sécurité que la situation restait tendue entre Israéliens et Palestiniens après les récents affrontements à Gaza, appelant toutes les parties à maintenir le calme.

“Plus de trois mois se sont écoulés depuis l’escalade meurtrière entre Israël et les militants à Gaza et la situation reste tendue“, a souligné le Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, M. Wennesland, lors d’une réunion du Conseil de sécurité.

La bande de Gaza a été le théâtre de violentes hostilités en mai, marquées par des tirs de roquettes par des groupes armés palestiniens et des bombardements de l’armée israélienne. Le cessez-le-feu a été déclaré le 20 mai, après 11 jours d’affrontements, qui ont fait plus de 240 morts, la majorité du côté palestinien, et des milliers de blessés.

“En réponse, l’ONU continue d’engager toutes les parties à maintenir le calme et à fournir une assistance urgente aux habitants de Gaza“, a ajouté le responsable onusien, précisant que le 19 août, le Qatar a annoncé une contribution de 40 millions de dollars sur quatre mois aux Nations Unies pour fournir une aide en espèces à quelque 100.000 familles dans le besoin à Gaza. Globalement, l’envoyé de l’ONU a fait état de la poursuite “de niveaux préoccupants de violence” dans tout le territoire palestinien occupé au cours du mois écoulé.

Il a noté que la violence des colons contre les civils palestiniens est mentionnée de manière récurrente dans ses rapports au Conseil. Revenant à la situation à Gaza, M. Wennesland a constaté un assouplissement progressif et partiel des restrictions d’accès par les autorités israéliennes. “Bien que les mouvements et l’accès à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza doivent être encore améliorés, aucun soutien humanitaire ou économique ne permettra à lui seul de relever les défis auxquels Gaza est confrontée“, a-t-il estimé.

“Gaza a besoin de solutions politiques qui verront une levée complète des bouclages israéliens, conformément à la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité des Nations Unies et le retour d’un gouvernement palestinien légitime à Gaza, et la création d’un État palestinien indépendant et souverain, dont Gaza fait partie intégrante“, a-t-il dit.

Il a estimé aussi nécessaire que le Hamas et d’autres groupes armés arrêtent le lancement d’engins incendiaires, de roquettes et de mortiers. Il a, par ailleurs, exhorté les Israéliens et les Palestiniens à sortir de l’impasse sur le programme de paiement des prisonniers et a appelé les donateurs à fournir un soutien financier urgent à l’Autorité palestinienne.

( Avec MAP )