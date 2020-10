La SMMU rend hommage à deux médecins urgentistes pour leur dévouement à la profession

Reconnaissante des efforts déployés par le personnel soignant durant la crise de la Covid-19 et au-delà, la Société marocaine de médecine d’urgence (SMMU) a rendu hommage, samedi à Rabat, à deux médecins urgentistes pour leurs efforts et leur dévouement à la profession.

Cet hommage intervient dans le cadre de la 2è journée des travaux du 4è congrès international de la SMMU, ouverts vendredi avec la participation de plusieurs professionnels marocains et étrangers de la santé.

Il s’agit de deux praticiens de la médecine d’urgence, à savoir Dr. Naïma Bounouas, urgentologue à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V de Rabat, et du Dr. Hicham Bahiri, spécialiste en médecine d’urgence et de catastrophe à l’hôpital provincial Prince Moulay Abdellah de Salé.

Réagissant après la réception du trophée d’hommage à cette reconnaissance, Mme Bounouas a fait savoir que “c’est pour moi un immense honneur et un témoignage sans équivoque que les efforts finissent toujours par payer”, ajoutant qu’il s’agit aussi d'”une invitation à donner encore plus pour les urgences que j’aime tant”.

Pour sa part, M. Bahiri a indiqué, dans une réaction virtuelle à cet hommage, qu’il est “très comblé par cette immense marque de reconnaissance”.

Il a en outre souligné que cette spécialité, en l’occurrence la médecine d’urgence, “nous a permis de côtoyer les grands noms de la médecine au Maroc”.

Durant deux jours (vendredi et samedi), le 4è congrès international de la SMMU a proposé, en format semi-présentiel, des conférences et des ateliers sur des sujets intéressant le domaine des urgences dans tous ses aspects, la crise de la Covid-19 et ses effets multiformes, ainsi que son retentissement sur le personnel soignant.

La SMMU se fixe pour missions la promotion et le développement des connaissances scientifiques et professionnelles, dans tous les domaines d’exercice de la médecine d’urgence, ainsi que la promotion et le soutien de la recherche en la matière.

Elle veille aussi à la tenue de congrès et de réunions scientifiques, à la publication d’ouvrages ou d’autres supports, à l’élaboration de recommandations scientifiques ou professionnelles et à l’octroi de bourses et de prix, en plus de l’organisation de projets de recherche et éventuellement la recherche du financement.

