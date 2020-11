La Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout prolonge l’appel à projets de la première édition de Madaëf ECO6

La Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout annonce la prolongation jusqu’au 30 novembre 2020 de l’appel à projets lancé dans le cadre de la première édition de Madaëf ECO6, une initiative de soutien à des porteurs de projets souhaitant s’installer au sein de la station.

Ouvert aux artisans, start-ups et TPME, Madaëf ECO6 met l’accent sur l’inclusion sociale, le développement durable et l’innovation dans les domaines de l’animation touristique, de la promotion de l’artisanat local et des produits du terroir, et plus généralement des services aux touristes, à la station et à ses unités hôtelières et golfiques.

Les porteurs de projets sélectionnés bénéficieront de l’accompagnement professionnel d’une équipe d’experts, d’un accès aux financements, aux infrastructures et aux marchés.

Après Taghazout Bay, cinq autres éditions de Madaëf ECO6 seront organisées à Saïdia Resorts, Al Hoceima, Tamuda Bay, Fès et dans le réseau des golfs du Groupe CDG.