La SOREC et la Fondation MAScIR partenaires dans le domaine de la recherche, du développement scientifique et technologique

La Société Royale d’Encouragement du Cheval et la Fondation MAScIR signent, le mardi 4 janvier 2022, une convention de partenariat dans le domaine de la recherche, du développement scientifique et technologique.

Ce partenariat, de 3 ans, porte sur les termes et les conditions de coopération entre les deux institutions, en vue de promouvoir l’innovation technologique au sein de la filière équine et valoriser le label « Made in Morocco ».

La SOREC et la Fondation MAScIR ont ainsi identifié des sujets de recherche et développement, répondants aux besoins spécifiques de la filière équine et ce grâce à l’expertise acquise par plusieurs départements de recherche de la Fondation, notamment dans les domaines de la biotechnologie végétale, de la valorisation des ressources naturelles, du recyclage des déchets et de la microélectronique.

D’autres projets seront également à développer, comme les solutions de traçabilité, tracking des chevaux, ainsi que la formulation de compléments alimentaires.

Rappelons qu’un premier projet avait déjà été entamé autour du recyclage de pneus usagés qui a démontré que les pavés produits ont de bonnes caractéristiques d’amortissement de chocs et disposaient de propriétés autobloquantes adaptées aux sols des écuries. Ces actions ont permis d’améliorer la sécurité des chevaux et de contribuer à la prévention des risques d’accidents.

La SOREC à travers cet accord confirme son engagement pour le développement de projets à impact positif sur l’environnement, l’innovation et la recherche au Maroc. La fondation MAScIR réaffirme quant à elle son intérêt pour la science, le progrès, la recherche ainsi que sa volonté de répondre aux besoins actuels et futurs des opérateurs nationaux.