La Suriname souhaite bénéficier de l’expérience du Maroc dans le domaine du PPP

La République du Suriname souhaite bénéficier de l’expérience du Maroc dans le domaine du Partenariat public privé (PPP), a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre surinamais des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Coopération internationale, M. Albert Ramdin.

Le Suriname veut tirer profit de l’expérience du Royaume dans le domaine du PPP et envisage de renforcer ses relations commerciales avec le Maroc, notamment dans le secteur privé, a relevé M. Ramdin lors sa rencontre avec le ministre de l’Équipement, des transports, de la logistique et de l’eau, M. Abdelkader Amara.

Le ministre surinamais, en visite de travail dans le Royaume du 10 au 12 mars, a également fait part de la volonté de son pays de renforcer les relations bilatérales dans les domaines de l’eau, de la logistique et des infrastructures ainsi que la coopération entre les autorités du port de Paramaribo et de celui de Dakhla. De son côté, M. Amara a exprimé l’intérêt du Maroc à conclure un accord de coopération dans les secteurs portuaire et maritime, notant que cet accord permettra d’asseoir et de développer le partenariat entre les autorités portuaires des deux pays.

Le ministre s’est dit ensuite prêt à entamer des réunions virtuelles avec les responsables surinamais à partir du mois d’avril en ce qui concerne la coopération dans les différents domaines entre les deux pays. Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de hauts responsables des deux parties, a été marquée par des discussions portant sur les moyens d’étendre la coopération bilatérale dans les domaines du transport, de la logistique et de l’eau, notamment dans les secteurs portuaire et maritime.

La visite du ministre surinamais s’inscrit dans le cadre de la volonté du Royaume du Maroc et de la République du Suriname de renforcer davantage leurs relations de coopération, qui ont connu un élan significatif particulièrement depuis 2017, année de signature de quatre accords de coopération, selon un communiqué du ministère de l’Équipement, des transports, de la logistique et de l’eau.

Au terme de cet entretien, les deux ministres ont réitéré leur volonté d’œuvrer au renforcement des liens de coopération entre les deux pays.

( Avec MAP )