La Tunisie et la BID signent un accord-cadre de coopération de plus 1,5 milliard de dollars pour 2021/23

La Tunisie et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) viennent de signer un accord-cadre de coopération, pour la période 2021-2023, d’une valeur de plus 1,5 milliard de dollars.

Ces financements seront accordés à hauteur de 500 millions de dollars par an, consacrés à la promotion des importations de matières premières dont ont besoin les entreprises publiques, selon un communiqué du ministère tunisien de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement.

D’autres autres accords de garantie et de financement au profit du Groupe chimique tunisien et de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), ont été également signés vendredi dernier entre l’ITFC et le ministère tunisien de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement.

Le premier accord d’une valeur de 50 millions de dollars vise à financer l’approvisionnement en matières premières du Groupe chimique tunisien (GCT).

Le deuxième, quant à lui, porte sur un montant de 100 millions d’euros, destiné au financement des besoins en gaz naturel importés par la STEG pour la production d’électricité, a précisé la même source.

En parallèle, un accord de subvention a été signé pour un montant total de 15.000 dollars US, destiné à couvrir le coût des abonnements aux plateformes virtuelles de formation du Centre National des Technologies en Education, dans le cadre de son programme d’enseignement à distance en raison de la pandémie COVID-19.

“Le soutien financier et commercial que l’ITFC apporté actuellement au développement de la Tunisie, s’inscrit dans le cadre de nos efforts pour diversifier l’économie locale et stimuler la reprise après l’impact de COVID-19”, a déclaré Hani Salem Sonbol, PDG de l’ITFC, cité dans le communiqué du ministère tunisien de l’Economie.

Il a mis l’accent sur la volonté de l’ITFC à concrétiser, dans le cadre de la complémentarité commerciale, plusieurs mécanismes et programmes, tels que le programme relatif à l’Initiative Aide pour le Commerce en faveur des Etats arabes (AFTIAS) et le programmes des Ponts Commerciaux Arabo Africains (AATB) qui encourage le commerce et l’investissement entre les pays arabes et africains, renforçant la compétitivité des entreprises, réduisant les coûts commerciaux et améliorant les capacités technologiques.

Pour sa part, le ministre tunisien de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement, Ali Kooli a souligné l’apport financier de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce, et son soutien à de nombreuses institutions nationales et à des acteurs clés dans des secteurs stratégiques.

L’ITFC a fourni environ 1,5 milliard de dollars au cours des trois dernières années dans le cadre du dernier accord-cadre signé en 2018 pour stimuler et diversifier l’économie tunisienne dans les secteurs de l’agriculture, l’énergie, l’industrie et des produits pharmaceutiques.

Ont bénéficié des financements de l’ITFC, la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), le Groupe Chimique Tunisien, la Société Tunisienne des Industries de Raffinage (STIR), et El Fouladh, l’entreprise de sidérurgie tunisienne.

