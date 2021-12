La Turquie cherche à intégrer les 10 plus grandes économies mondiales

Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a indiqué, mercredi, que l’objectif de son gouvernement est d’intégrer la Turquie parmi les 10 plus grandes économies mondiales.

« Notre objectif est d’intégrer notre pays parmi les 10 plus grandes économies mondiales, et ainsi peser plus lourdement dans le système mondial« , a-t-il indiqué dans un message vidéo, diffusé lors de la cérémonie d’inauguration du tunnel de « Pirinkayalar« , entre les provinces d’Erzurum et Artvin, dans le nord-est du pays, une infrastructure longue de 2.246 mètres.

« La Turquie sort du lot parmi les pays développés en et voie de développement, par ses infrastructures les plus larges, les plus neuves et les plus modernes« , s’est félicité le chef d’Etat turc.

(Avec MAP)