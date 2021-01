La Turquie lance sa campagne de vaccination anti-Covid 19

La Turquie a lancé jeudi sa campagne de vaccination contre le coronavirus en commençant à administrer le vaccin chinois CoronaVac au personnel soignant.

Plus de 100 mille professionnels de la santé ont reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, a indiqué le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca.

La vaccination en Turquie est ouverte à ce stade pour les personnels soignants qui n’ont pas contracté le Covid-19, a expliqué le ministre.

La campagne devrait plus tard s’élargir aux travailleurs des secteurs considérés comme “à risque” et aux plus de 65 ans.

Mercredi, le ministère de la Santé a donné son autorisation pour l’utilisation d’urgence du vaccin après que celui-ci a passé les tests de sécurité nécessaires.

Le vaccin Chinois CoronaVac, produit par la firme chinoise Sinovac, est administré en deux doses espacées de quatre semaines.

Le ministre de la Santé s’était fait vacciner mercredi soir, suivi par les membres du Conseil scientifique turc.

La Turquie a reçu fin décembre une première commande du vaccin.

La Turquie, qui compte 83 millions d’habitants, a enregistré plus de 2,3 millions de cas de Covid-19, dont plus de 23.000 décès.

Avec MAP