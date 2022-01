La vaccination des élèves vise à immuniser la communauté scolaire et garantir la continuité de l’enseignement présentiel

Le directeur provincial de l’éducation nationale à Guelmim, Mahfoud Maelainin, a affirmé que l’encouragement des élèves à adhérer à la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 vise à immuniser la communauté scolaire et garantir la continuité de l’enseignement présentiel.

Dans une déclaration à la MAP à l’occasion du lancement, lundi, d’une campagne de sensibilisation pour encourager les élèves à se faire vacciner à Guelmim, à l’initiative de l’association des parents d’élèves du collège Hay Filaha, M. Maelainin a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan régional et du plan provincial visant à inciter les élèves à adhérer à l’opération de vaccination qui est à même de garantir la continuité de l’enseignement présentiel.

→Lire aussi : Casablanca: 8 individus interpellés dans une affaire de falsification de pass vaccinaux

De son côté, le président de l’association des parents d’élèves au collège Hay Filaha, Mohamed Lamine Anife, a relevé que cette campagne de sensibilisation cible la catégorie d’élèves âgés entre 12 et 17 ans en les incitant à adhérer pleinement à la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus et les sensibiliser sur l’importance de recevoir les doses nécessaires du vaccin pour garantir la sécurité des élèves et des cadres enseignants.

Cette campagne de sensibilisation, organisée en partenariat avec la direction provinciale de l’éducation nationale et l’association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (section de Guelmim), se poursuit durant cinq jours dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Guelmim.

Lors de cette campagne, marquée aussi par la distribution aux élèves de bavettes et de désinfectants pour les mains, des rencontres de communications sont prévues avec les élèves et leurs parents au sein des établissements scolaires ciblés afin de les sensibiliser sur l’importance de la vaccination et des gestes barrières.

Avec MAP