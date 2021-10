Laâyoune: Interpellation d’un individu pour son implication présumé dans des affaires de trafic de cocaïne

La brigade anti-gang de la ville de Laâyoune a interpellé, mardi, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST), un individu aux antécédents judiciaires pour son implication présumée dans des affaires de trafic de cocaïne.

Lors de cette intervention sécuritaire, le mis en cause, âgé de 28 ans, a opposé une résistance farouche aux éléments de la police et a tenté de les agresser avec sa voiture qu’il conduisait à grande vitesse, ce qui a contraint l’un des policiers à user de son arme de service et à tirer deux coups de sommation afin de neutraliser le danger émanant de l’individu en question, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le suspect a été appréhendé en possession de 210 grammes de cocaïne et d’une somme d’argent soupçonnée provenir de cette activité criminelle, ajoute la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider toutes les circonstances entourant cette affaire, ainsi que les ramifications éventuelles de cette activité criminelle, conclut le communiqué.

( Avec MAP )