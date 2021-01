L’Acaps lance une plateforme e-learning au profit des intermédiaires d’assurance

L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (Acaps) a annoncé lundi, le lancement de “E-Wassit Taamine”, un programme de formation en e-learning au profit des intermédiaires d’assurance.

Ce projet intervient dans le cadre des actions d’accompagnement des acteurs du secteur des assurances menées par l’Autorité, notamment les intermédiaires d’assurance, indique l’Acaps dans un communiqué.

Déployée dès le 25 janvier, la plateforme “E-Wassit Taamine” propose un programme de formation qui vise à renforcer les compétences des intermédiaires en vue de favoriser le développement de leur activité et de renforcer la protection des assurés, souligne l’Autorité.

Développé en partenariat avec l’Université Internationale de Rabat (UIR), acteur académique de premier plan, le programme “E-Wassit Taamine” a été articulé autour d’une ingénierie pédagogique de haut niveau couvrant des thèmes d’actualité, des cas pratiques et des capsules didactiques élaborées par des experts en assurance, relève l’Autorité, faisant savoir qu’à l’issue de ce programme, les bénéficiaires se verront remettre un Certificat en intermédiation en assurance.

Dans une optique participative, l’Acaps a associé les intermédiaires d’assurance à la réalisation de ce projet afin de cerner leurs besoins en matière de formation et d’ajuster en conséquence le contenu de la plateforme.

Gratuit et ouvert à l’ensemble des intermédiaires d’assurance (plus de 2.100 bénéficiaires), le programme “E-Wassit Taamine” couvre six thématiques, à savoir l’environnement et la réglementation, l’intermédiation, les assurances de choses, les assurances de responsabilité, les assurances de personnes et l’assurance Takaful.

( Avec MAP )