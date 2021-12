L’accord d’association Maroc-Royaume-Uni, un partenariat gagnant-gagnant

L’accord d’association entre le Maroc et le Royaume-Uni est un partenariat gagnant-gagnant et de codéveloppement qui implique les deux pays et le continent africain, a affirmé, mercredi à Londres, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue du premier Conseil d’Association Maroc-Royaume-Uni, coprésidé par le ministre d’État britannique chargé du commerce international, Ranil Jayawardena et M. Mezzour, ce dernier a indiqué que cette première session a été l’occasion de « saluer l’évolution positive des échanges et des investissements entre nos deux pays ».

« Conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, nous avons mis en place des groupes de travail pour renforcer ces échanges et améliorer le climat des affaires pour les investisseurs britanniques au Maroc », a-t-il ajouté.

→Lire aussi : Le Maroc et le Royaume-Uni tiennent la 3è session de leur dialogue stratégique

Cela se fera « dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant et d’un partenariat de codéveloppement qui implique le Royaume-Uni, le Maroc et le continent africain », a-t-il souligné. Lors de cette rencontre, MM.Mezzour et Jayawardena ont exprimé leur ambition partagée de renforcer davantage la coopération économique entre les deux pays, notamment dans les domaines de la facilitation des échanges commerciaux, du développement industriel, des infrastructures et de l’économie verte.

Ils ont aussi souligné l’importance de développer le partenariat industriel marocain et l’ouvrir aux sociétés britanniques, notamment dans les domaines de l’automobile, de l’aéronautique et du textile et de promouvoir les investissements britanniques au Maroc et en Afrique. Les deux pays ont également tenu mercredi la 3è session de leur dialogue stratégique qui s’est ouvert par une réunion entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger Nasser Bourita et le ministre d’État britannique chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, James Cleverly, avant l’adoption avec la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, d’une Déclaration politique conjointe et la signature de deux décisions mettant en place les organes principaux du nouvel Accord d’association Maroc-Royaume-Uni.

Avec Map