L’ADD lance une nouvelle version du Parapheur Électronique

L’Agence de Développement du Digital (ADD) a annoncé le lancement d’une nouvelle version de la plateforme de dématérialisation du processus de traitement du courrier au sein des administrations et établissements publics, Parapheur Électronique, qui porte désormais le nom de “E-Parapheur”.

“Dans le cadre de ses missions d’accompagnement des organismes publics dans leur processus de transformation digitale, l’ADD offre aux utilisateurs de l’ancienne version du Parapheur Electronique, une nouvelle plateforme ‘E-Parapheur’ avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations (ergonomie, design, évolution technique)”, indique un communiqué de l’ADD.

Cette amélioration a pour but d’assurer une meilleure utilisation des fonctionnalités de la plateforme, en faveur des administrations et établissements publics, ajoute la même source. Le “E-Parapheur” intègre dans sa nouvelle version une multitude de fonctionnalités pertinentes, améliorées et adaptées aux besoins des utilisateurs de l’Administration, notamment, le module permettant la multi-affectation des courriers, la sauvegarde des recherches personnalisées, le module de signature intégrant la signature numérique dans le processus de traitement du courrier, le module du support et de formation pour une meilleure exploitation de la plateforme et le module de gestion des évolutions et des demandes de formation.

L’intégration de ces nouvelles fonctionnalités vient répondre aux sollicitations exprimées par les administrations, établissements et entreprises publics et collectivités territoriales.

Actuellement, plus d’un million de courriers sont traités sur le “E-Parapheur”, fait savoir l’ADD, notant que ce chiffre est en constante évolution en raison de l’utilisation de plus en plus importante de la plateforme par les administrations, des établissements et entreprises publics et collectivités territoriales, ainsi que de la satisfaction des organismes utilisateurs.

Le déploiement du Parapheur Electronique et du Bureau d’Ordre Digital au niveau des administrations, des établissements et entreprises publics et collectivités territoriales a fait l’objet, depuis le 1er avril 2020, de plus de 200 ateliers de formation et d’assistance, au profit des utilisateurs au sein de chaque administration.

L’objectif étant de s’approprier et mieux utiliser les fonctionnalités de ces plateformes et ce, dans le cadre des efforts déployés par l’Agence pour la conduite du changement et la promotion de la culture digitale au sein de l’administration.

Cette initiative témoigne de l’engagement de l’Agence et son accompagnement continu en faveur du développement de l’administration digitale.

Pour toute information supplémentaire concernant l’adhésion à la plate-forme “E-Parapheur”, ou pour en savoir plus sur les plateformes mutualisées développées par l’ADD, l’Agence met à la disposition des usagers l’adresse mail “[email protected]”.

Établissement public stratégique doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, l’ADD a pour mission principale de mettre en œuvre la stratégie de l’Etat en matière de développement du digital et de promouvoir la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès des citoyens.

( Avec MAP )