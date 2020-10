LafargeHolcim Maroc désigné Top Performer RSE 2020

LafargeHolcim Maroc a été désigné Top Performers RSE 2020 par Vigeo Eiris, l’agence indépendante de notation dans les domaines de l’environnement, du social et de la gouvernance.

Vigeo a particulièrement distingué chez LafargeHolcim Maroc ses performances en matière de stratégie environnementale et de protection de la biodiversité, d’amélioration continue des conditions de santé et de sécurité au travail, de prévention des discriminations et de promotion de l’égalité entre les genres, et également sa contribution au développement socio-économique des territoires.

Une progression de 23 points par rapport à 2019

Le score de LafargeHolcim Maroc a progressé de 23 points par rapport à 2019. C’est la seconde plus forte hausse du classement Top Performers 2020 Maroc. Dans le classement Vigeo Eiris 2020, LafargeHolcim Maroc est également n°1 du secteur cimentier des marchés émergents.

L’évaluation de LafargeHolcim Maroc par Vigeo Eiris se base sur sa conformité aux 38 critères et plus de 330 indicateurs de responsabilité environnementale de gouvernance, sociale et sociétale appliqués par l’agence de notation.

La distinction de Top Performers RSE 2020 consolide cette année encore le positionnement de LafargeHolcim Maroc, qui accompagne depuis 90 ans les grands chantiers de développement du royaume en plaçant le développement durable au cœur de ses activités et en l’intégrant dans tous ses processus et à tous les stades de sa chaîne de valeur.

À propos de LafargeHolcim Maroc :

LafargeHolcim Maroc est le leader national du secteur des matériaux de construction au Maroc et la première capitalisation boursière industrielle de la Bourse de Casablanca. LafargeHolcim Maroc est détenue majoritairement par une joint-venture entre le Groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction, et Al Mada – Positive Impact – fonds d’investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca. Présent dans le Royaume depuis 1928, LafargeHolcim Maroc a participé à la modernisation du secteur de la construction et l’essor économique du Maroc. Son ambition est d’être le partenaire de référence contribuant de façon significative au développement national, par sa capacité d’innovation et les savoir-faire apportés au secteur de la construction au Maroc. Sa stratégie repose sur les principes fondamentaux d’une croissance durable, à l’écoute des évolutions de la société, et respectueuse de l’environnement et de toutes les parties prenantes.