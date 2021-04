LafargeHolcim Maroc, entreprise solidaire, distribue 4 500 paniers de Ramadan aux populations riveraines de ses sites

Chaque année, dans le cadre de son programme N’BNIOUW L’7AYAT, LafargeHolcim Maroc apporte son support aux populations démunies proches de ses sites de production.

Cette année encore, les équipes de LafargeHolcim Maroc se sont mobilisées en ce mois sacré de Ramadan et ont distribué des paniers solidaires de produits alimentaires pour venir en aide aux communautés riveraines.

Plus de 4 500 paniers solidaires ont ainsi été distribués aux familles voisines des implantations de l’entreprise à Oujda, Nador, Tétouan, Tanger, Meknès, Oum Azza, El Gara, Bouskoura, Settat, Laâyoune et dans la région d’Agadir.

