LafargeHolcim, précurseur de la RSE

LafargeHolcim Maroc a tenu ce mardi 10 novembre 2020 une conférence de presse pour présenter le bilan de son programme RSE, appelé « N’bniw l’7ayat » et les actions engagées dans ce sens, axées sur l’éducation, la santé, l’employabilité et le développement local.

Tout d’abord c’est quoi ce fameux N’bniw l’7ayat ? Il s’agit d’un nouveau programme RSE qui a pour objectif de créer de la valeur partagée, selon le Directeur Général de LafargeHolcim Maroc, George Michos. « Notre engagement social et sociétal se traduit dans différentes actions du programme RSE, appelé N’Bniw L7ayat qui vise de créer de la valeur partagée et de bâtir des liens durables avec la communauté », explique-t-il, précisant que la stratégie de responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise s’inscrit dans une optique de développement qui s’est structuré grâce à un dialogue de proximité avec les parties prenantes autour de leurs différents sites industriels. « Ce programme RSE a visé plus de 100.000 personnes », poursuit-il.

Le secteur de la cimenterie étant l’un des plus gros pollueur et consommateur d’énergie, le DG du groupe a tenu à dévoiler les différents chiffres clés qui caractérisent l’économie et l’environnement de la société. « La capacité de production du ciment est de 12 millions de tonnes, nous sommes également précurseurs dans le traitement des déchets. Le développement durable est depuis toujours une de nos valeurs fondamentales, un véritable moteur de développement de l’activité de LafargeHolcim Maroc », indique-t-il, ajoutant qu’elle utilise plus de 80% des énergies, notamment de l’électricité qui provienne de l’éolien et consomme aussi plus de 200.000 tonnes de déchets combustibles alternatifs.

De surcroit, dans le cadre du nouveau programme RSE, N’bniw l’7ayat constitue pour le groupe et le Royaume un grand plus qui permettra de créer de la valeur chez la communauté, il est axé sur 4 volets, à savoir l’éducation, la santé, l’employabilité et le développement local.

N’bniw par l’éducation

L’éducation est l’une des composantes essentielles dans la société marocaine. Au niveau de cet axe, LafargeHolcim Maroc s’est engagé sur l’éducation de proximité avec un objectif qui est « la lutte contre l’abandon scolaire », notamment pour les filles, explique l’un des directeurs des usines du groupe qui a présenté leur stratégie RSE, soulignant que cet engagement est décliné par des actions concrètes pour garantir une éducation de qualité tout en accompagnant l’évolution des lieux d’apprentissage, en facilitant l’accès aux établissements scolaires (transport, fournitures scolaires…), et en assurant un soutien scolaire pour les élèves du brevet et du baccalauréat. Concernant la rentrée scolaire de 2020 qui a été une période compliquée pour tout le monde vu le contexte sanitaire que nous vivons actuellement. Il a indiqué que 14.000 élèves dans 10 écoles ont bénéficié du programme N’bniw l7ayat avec une mobilisation active au niveau des conditions de la rentrée en assurant des séances de sensibilisation sur les mesures barrières.

N’bniw par la santé

Des caravanes médicales ont été organisées dans le cadre de ce programme qui vise également à favoriser l’accès de la population aux soins, indique-t-il en ajoutant qu’un travail est mené sur la « Prévention santé » au milieu scolaire. En 2019, 35.900 personnes ont bénéficié des actions menées dans le cadre de cette initiative santé-sécurité. À noter également que 11.000 riverains ont bénéficié, grâce aux caravanes mobilisées par les équipes des usines, d’un soutien médical de proximité.

N’bniw par l’employabilité

Les usines de la société sont généralement implantées à l’extérieur des villes. Dans ce sens, il a précisé que les cimenteries sont des usines qui sont complètement automatisées, donc ils n’ont pas ce besoin humain, mais le groupe travaille actuellement sur cet axe de développer l’employabilité à travers des actions permettant aux riverains de générer des revenus, et ce en élargissant le spectre d’emploi et en formant ces gens dans d’autres métiers. « Pour le développement des compétences, nous travaillons beaucoup avec des organismes publics, notamment l’OFPPT, l’INDH… et nous accompagnons aussi les jeunes dans l’insertion professionnelle ». En 2019, 2.300 personnes ont bénéficié des actions employabilité, engagées dans le cadre du programme N’bniw l’7ayat, qui touche de différents métiers, à savoir la couture, l’agriculture, la cuisine, BTP, la menuiserie….

N’bniw par le développement local

Le travail mené au niveau cet axe a permis aux plusieurs douars de bénéficié de l’eau potable. « On a fait des expériences où on a créé des réseaux de distribution », précise-t-il. Un travail est aussi en cours pour créer des zones vertes aux alentours des usines permettant de protéger la flore autour des sites de production de la société. En 2019, plus de 41.000 personnes ont bénéficié de ce programme visant à améliorer le cadre de vie des riverains.

Pour rappel, LafargeHolcim Maroc a été distingué parmi les 44 entreprises pour sa performance globale en matière de RSE. Elle participe également depuis 90 ans au développement économique et social du Royaume, ainsi que la plupart des grands ouvrages et des bâtiments emblématiques de ce pays ont été réalisés avec du ciment de ce groupe qui est selon son DG « une grande fierté pour tous les collaborateurs ».