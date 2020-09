L’Africa Design Academy verra le jour en octobre 2021

A l’occasion de ses 25 ans de parcours dont 20 années à l’international, Hicham Lahlou Designer International, annonce la création du premier réseau d’académies de design en Afrique

“AFRICA DESIGN ACADEMY” à partir du Maroc.

Cette première idée de fonder cette Africa Design School – Network” Hicham Lahlou l’a eue ” lors du New York Forum Africa en mai 2014 à Libreville au Gabon, lors du panel “Transforming Design Into Value” dont il était l’invité d’honneur à l’invitation et avec l’impulsion de M. Richard Attias Président Fondateur du Forum et aussi lors de la première édition de Africa Design Award (Fondé par le designer) Sous le Haut Patronage du Président Ali Bongo Ondimba.

Lien vidéo du panel ou le projet de l’école est annoncé :

https://youtu.be/qot5WydFOzg

Cet ambitieux projet panafricain et international basé au Maroc, développé en partenariat avec l’Institut Français du Maroc, s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale France / Maroc. Ce projet sera développé en collaboration avec les autorités publiques marocaines (Ministère de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, et du Ministère de l’Industrie du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, Ministère des Affaires Etrangères, etc…),

l’Africa Design Academy délivrera un diplôme reconnu par le système national et international, et qui permettra d’établir des double-diplomations avec les partenaires académiques étrangers (prestigieuses universités, écoles et académies en France en premier lieu, puis en Afrique dans les pays ayant l’expérience dont les anglophones, Tunisie, Amérique Latine, Inde, Corée du Sud, USA, Turquie, Canada, Japon, Chine, Australie, Pays Scandinaves, et en Italie etc…).

Un projet complètement intégré dans la vision de la coopération Sud-Sud et aussi avec la coopération Nord – Sud et différents pays a l’international. Le Multilatéralisme par le design.

L’ouverture de l’Académie est prévue en octobre 2021.