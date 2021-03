L’Afrique Centrale à l’heure des grands défis agricoles

Afin d’accompagner la dynamique et le développement d’un secteur agricole fort et performant en Afrique francophone, i-conférences organise la septième édition de l’Africa Agri Forum les 5 et 6 Avril prochains au Hilton Yaoundé.

Ce Forum est organisé sous le Haut Patronage de SE le Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Cameroun Mr. Joseph Dion Ngute et en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural du Cameroun.

Cette édition est également organisée en partenariat avec OCP Africa et avec l’appui de l’Union Africaine.

Fort du succès de ses précédentes éditions à Abidjan et Libreville et afin de témoigner de sa vocation régionale et son intérêt d’accompagner les ambitions des pays de l’Afrique Centrale, l’Africa Agri Forum 2021 a choisi comme destination Yaoundé pour offrir au Cameroun une plateforme B to B qui mettra sa capitale au cœur des débats visant le développement de ce secteur hautement stratégique pour la région. « Africa Agri Forum est une belle opportunité en Afrique Centrale pour organiser ce genre d’échange d’expériences, d’informations… Aujourd’hui le défi est de mobiliser et sensibiliser encore plus de personnes, toutes les parties prenantes surtout de la région, tant au niveau ministériel qu’au niveau des techniciens, des experts de la région pour échanger et définir les axes stratégiques pour la transformation de l’agriculture dans notre continent », avait déclaré S.E. Josefa Sacko, Commissaire de la CUA chargé de l’économie rurale et de l’agriculture, lors de AAF 2019.

Ce forum sera l’occasion pour les experts des secteurs agricole et agroindustriel de mieux appréhender les modèles de développement agricoles, les voies vers une agriculture durable et résiliente, le rôle évolutif des OPA, les chaînes de valeur agricole, le développement des filières, l’innovation et les technologies ainsi que l’impact du covid-19 sur le secteur agricole et la sécurité alimentaire.

LE MAROC À L’HONNEUR le Maroc sera le pays invité d’honneur de l’édition 2021 et connaitra la participation du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts du Royaume du Maroc aux travaux de cette édition, afin de renforcer la coopération entre les acteurs agricoles en Afrique Centrale et au Maroc et partager l’expérience et la vision du gouvernement marocain pour développer le secteur à travers le Plan Maroc Vert.

UN FORUM HYBRIDE Africa Agri Forum prendra une nouvelle dimension et un tournant majeur dans sa volonté de renforcer le dialogue et l’échange entre acteurs agricoles africains, tout en élargissant son empreinte. C’est ainsi que l’évènement se tiendra sous un format hybride, en présentiel pour une capacité maximale de 200 participants et en retransmission virtuelle donnant l’opportunité à des milliers de participants à travers le monde de participer activement à cette édition et d’interagir avec les acteurs africains.

UNE ORGANISATION INNOVANTE AAF Hybride 2021 apporte donc une organisation innovante et sécurisée pour permettre à notre écosystème de se réunir une nouvelle fois, d’échanger et de continuer à networker dans un cadre sécurisé respectant les restrictions sanitaires recommandées par l’OMS. Les participants physiques et les participants en ligne auront la possibilité d’organiser des réunions, d’interagir avec les intervenants, de visiter les stands et d’accéder à tous les panels, keynotes, innovations sessions, démonstrations… sur les deux journées du Forum.

I-conférences est leader dans l’organisation de forums B2B en Afrique du Nord du Centre et de l’Ouest visant à promouvoir le partenariat Sud-Sud et favoriser l’investissement et le développement de secteurs stratégiques. Basé à Casablanca et créé en 2004, ce groupe a à son actif plus de 150 forums spécialisés dans le domaine de la santé, l’agriculture, les TIC, le paiement, l’identification, la banque, la poste, les infrastructures, les ports …