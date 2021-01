L’Afrique nouveau tremplin de croissance pour Lesieur Cristal

Le groupe Avril, acteur industriel et financier des filières françaises des huiles et protéines végétales, a confié à Lesieur Cristal le pilotage de l’ensemble de ses activités dans le secteur des biens de grande consommation sur le continent africain.

Cette nouvelle étape de développement pour le leader marocain de l’agro-industrie Lesieur Cristal s’appuie sur un partenariat franco-marocain de long terme et accompagne la dynamique de coopération continentale du Royaume, indique-t-on mercredi dans un communiqué.

Lesieur Cristal renforce son “footprint” en Afrique, à travers la prise de contrôle des actifs continentaux du groupe Avril, son actionnaire de référence, indique la même source, soulignant qu’à l’issue d’une opération de fusion-acquisition, l’entreprise acquiert l’ensemble des parts détenues par Avril au sein de la société sénégalaise Oleosen, acteur majeur des huiles de table au Sénégal.

Lesieur Cristal accroit également son contrôle avec l’acquisition de l’ensemble des parts du groupe Avril au sein de Cristal Tunisie, qui commercialise une large gamme de produits d’huiles de table, de condiments et de savons dans le pays, relève le communiqué, notant que les actionnaires locaux demeurent au capital de ces deux sociétés.

Et d’ajouter que Lesieur Cristal obtient la licence d’exploitation du portefeuille des marques du groupe, les huiles de table et condiments Lesieur, l’huile d’olive Puget, ainsi que son fonds de commerce sur l’ensemble du continent africain. Le leader agro-industriel marocain pilotera désormais l’ensemble des activités africaines du groupe dans le secteur des produits de grande consommation.

“C’est une étape historique de développement et de reconnaissance de notre modèle”, a relevé le directeur général de Lesieur Cristal, Samir Oudghiri, cité dans le communiqué, se félicitant par la même occasion des efforts déployés par toutes les équipes qui ont œuvré pour ce succès collectif.

“Lesieur Cristal continuera de consolider son leadership sur le marché marocain, en parallèle de sa conquête de nouvelles positions sur le continent africain. Il s’appuiera sur des marques fortes et connues des populations locales, ce qui est un atout considérable pour la réussite de ce projet”, a-t-il dit.

Et de renchérir que “nous sommes également fiers à travers ce nouveau challenge de pouvoir contribuer au déploiement de la vision portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à développer la coopération Sud-Sud, et à renforcer la présence continentale des entreprises marocaines comme fer de lance de la transformation et de l’intégration des économies africaines. C’est une motivation de plus”.

Le développement à l’international constitue un des piliers du plan stratégique 2023 de Lesieur Cristal, qui a réalisé 20% de son chiffre d’affaires à l’étranger en 2019, précise le communiqué, faisant observer que l’entreprise exporte déjà ses produits vers 32 pays à travers le monde dont 15 en Afrique où elle a notamment réussi à installer fortement ses marques auprès des consommateurs au Sénégal, en Angola et dans les trois Guinées.

L’important redéploiement stratégique initié au niveau de l’organisation internationale du groupe Avril offre au leader agro-industriel marocain un nouveau tremplin de croissance. Il permet à Lesieur Cristal de passer du statut d’exportateur à celui d’acteur de référence sur les marchés africains des huiles de table, des huiles d’olive, des savons, de la margarine et des condiments.

Tout en continuant à renforcer ses positions au plan national sur l’ensemble de ses segments, Lesieur Cristal pourra valoriser son expérience de près d’un siècle et son capital d’expertises pour fructifier les opportunités industrielles, marketing et commerciales d’un continent en plein essor. L’entreprise contribuera également à consolider la sécurité alimentaire des pays.

Son positionnement d’animateur de filières ayant la capacité à mobiliser ses amonts agricoles en partenariat avec les écosystèmes institutionnels et professionnels, sa maîtrise industrielle soutenue par des engagements de durabilité et de responsabilité et sa vision d’innovation au service des attentes des nouveaux consommateurs constituent autant d’atout sur des marchés émergents.

Aboutissement d’un partenariat franco-marocain de référence, cette opération a été rendue possible par la relation de confiance et l’ambition partagée au sein du Conseil d’administration par tous les actionnaires de l’entreprise. Elle témoigne de l’engagement pérenne du groupe Avril, actionnaire de référence, aux côtés de ses partenaires investisseurs institutionnels, pour développer et faire rayonner Lesieur Cristal sur tout le continent africain.

( Avec MAP )