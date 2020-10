L’Agence rwandaise d’information met en avant le partenariat privilégié Maroc-Italie

L’Agence rwandaise d’information (ARI) a mis en avant le partenariat privilégié liant le Maroc et l’Italie dans de nombreux domaines stratégiques, notamment les secteurs politique, économique et culturel.

Dans un article consacré à la conférence de presse conjointe tenue, la semaine passée entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio, l’ARI souligne que le Royaume représente un partenaire de “grande importance” pour l’Italie.

Citant le chef de la diplomatie italienne, l’Agence note que “le Maroc est un partenaire central pour l’Italie non seulement d’un point de vue politique mais également sur les plans culturel et économique”.

La déclaration conjointe sur le Partenariat stratégique multidimensionnel signée en 2019 entre Rabat et Rome représente une avancée majeure, poursuit l’ARI, précisant que les échanges entre les deux pays ont augmenté de 4,6% au cours de l’année passée.

Le média rwandais écrit que M. Bourita et son homologue italien ont abordé d’importants dossiers régionaux et internationaux dont la question migratoire et la question libyenne, ajoutant que l’Italie a salué l’engagement du Maroc sur le dossier libyen et les dernières initiatives qui ont permis de réunir des délégations libyennes à Bouznika.

Le ministre italien, ajoute l’ARI, a exprimé l’importance de la coopération culturelle, scientifique et technologique avec le Maroc qui constitue “un pilier fondamental des relations bilatérales”.

Et d’ajouter que l’Italie est pleinement disposée à organiser, dès que possible en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, un “business forum”, axé sur des secteurs importants au Maroc.

