L’agence Tass reprend de larges extraits du discours royal et souligne la volonté du Maroc de trouver une solution politique à la question du Sahara

L’agence de presse russe Tass a repris, dimanche, de larges extraits du discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’anniversaire de la Marche Verte et souligné la volonté du Maroc de trouver une solution politique à la question du Sahara.

« SM le Roi Mohammed VI s’est engagé à trouver une solution politique pacifique à la question du Sahara sous les auspices des Nations Unies », écrit TASS. L’agence de presse russe met l’accent plus particulièrement sur la réaffirmation par le Souverain de Son soutien au cessez-le-feu et la poursuite de la coordination et la coopération avec la Minurso, notant que pour le Maroc, le Sahara n’est pas un sujet de négociations. Si le Maroc entreprend des négociations, c’est surtout pour parvenir à un règlement pacifique sous l’égide de l’ONU, précise l’agence de presse TASS citant dans ce cadre SM le Roi. Après avoir souligné le soutien du Maroc aux efforts du Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et à son envoyé personnel, pour la reprise du processus politique dans les plus brefs délais, l’agence Tass note que le Discours Royal met l’accent sur le développement accompli dans les provinces du Sud notamment dans le domaine des infrastructures et la mise en œuvre de projets économiques et sociaux, faisant du Sahara une région ouverte aux investissements nationaux et étrangers.