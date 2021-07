L’aide médicale d’urgence ordonnée par SM le Roi, une réponse tangible aux besoins du système de santé en Tunisie

L’aide médicale d’urgence ordonnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au profit de la Tunisie, qui connaît une aggravation de la situation épidémiologique en raison de la Covid-19, constitue une réponse tangible et réelle aux besoins du système de santé dans ce pays maghrébin, pour faire face à cette pandémie.

Cette initiative royale humanitaire et noble, qui reflète la qualité des relations entre SM le Roi Mohammed VI et le Président tunisien, M. Kaïs Saïed, ainsi que les liens de fraternité et de solidarité effective entre les deux peuples frères, revêt une importance capitale, eu égard à son timing opportun et à sa haute qualité.

La Tunisie a connu, récemment, une demande accrue d’oxygène au profit des patients atteints de Covid-19, en plus de lits de réanimation, vu la forte recrudescence des cas quotidiens de contamination par le virus.

Pas moins de 12 avions des Forces royales air (FRA) sont arrivés à ce jour en Tunisie, transportant plus de 134 tonnes et 689 kilogrammes d’aides médicales, composées de deux unités de réanimation complètes et autonomes, dotées d’une capacité totale de 100 lits, en plus de 100 respirateurs et deux générateurs d’oxygène d’une capacité de 33 m3/heure chacun.

Ainsi, tout en saluant la Haute Initiative de SM le Roi, le médecin général de brigade et directeur général de la santé militaire en Tunisie, Mustapha Ferjani, a affirmé que le Souverain se tient toujours aux côtés de la Tunisie en cette conjoncture sanitaire délicate.

“Cette aide médicale marocaine d’urgence donnera une forte impulsion à la Tunisie dans sa lutte acharnée contre la Covid-19, d’autant qu’elle permettra au pays de surmonter cette crise“, a souligné dimanche Dr Ferjani dans une déclaration à la MAP.

Il a ajouté que cette initiative précieuse, qui reflète les relations de fraternité et d’amitié existant entre les deux Chefs d’États, contribuera à renforcer davantage les relations de longue date entre le Royaume du Maroc et la République tunisienne, ainsi qu’entre les deux peuples.

Dans le même sillage, Dr Ferjani a indiqué que l’hôpital de campagne que le Maroc a installé en Tunisie est “autonome et doté d’un personnel médical hautement qualifié, ayant travaillé même durant les jours de la fête de l’Aïd Al-Adha, avec dévouement et altruisme“.

“Le Maroc sera l’un des premiers pays à avoir lancé le projet de fabrication et de mise en seringue du vaccin contre la Covid-19“, a-t-il mis en avant, ajoutant que ceci ne peut que bénéficier aux peuples maghrébins, arabes et africains.

Pour sa part, l’ambassadeur de SM le Roi à Tunis, M. Hassan Tariq, a affirmé que l’initiative royale est “spontanée”, dans sa profondeur, notant que le côté noble qu’elle incarne lui confère une grande force.

Évoquant son timing, M. Tariq a souligné qu’il s’agit d’un soutien médical urgent et immédiat qui répond concrètement aux besoins du système sanitaire tunisien en matière de lits de réanimation et d’oxygène.

Il a, en outre, salué les bonnes réactions de la partie tunisienne à l’égard de l’initiative de SM le Roi Mohammed VI qui a été très appréciée à tous les niveaux, officiel, professionnel et populaire.

Le diplomate a, dans le même contexte, rappelé que le Président tunisien Kaïs Saïed avait exprimé, lors de sa visite le 19 juillet à l’hôpital de campagne, dans le gouvernorat de Manouba, ses grands remerciements et sa haute considération au Royaume du Maroc qui incarne la solidité des liens de fraternité et d’amitié entre les deux pays et qui renforce les valeurs de solidarité et d’entraide entre les deux peuples frères, surtout dans des conditions sanitaires aussi difficiles.

Ainsi, M. Tariq a également révélé que l’état d’avancement des travaux dans l’hôpital marocain de campagne a atteint 95%, expliquant que les aspects techniques de l’hôpital sont prêts, et qu’il est actuellement en phase d’expériences relatives à l’oxygène.

Et de poursuivre que des délégations et des personnalités officielles tunisiennes de haut niveau ont assisté à la réception de l’aide médicale marocaine, notamment et particulièrement, la ministre et directrice du cabinet du Président, Nadia Oukacha, le ministre tunisien de la Défense, Brahim Bertégy, l’ancien ministre de la Santé, Faouzi Mehdi et le médecin général de brigade et directeur général de la santé militaire Mustapha Ferjani.

Il a ensuite souligné que l’ambassade du Royaume en Tunisie reçoit un nombre considérable de messages et d’appels téléphoniques, de la part des responsables de partis en l’occurrence, qui expriment leur appréciation de cette initiative.

Cette décision Royale s’inscrit dans le cadre des liens de solidarité active entre le Royaume du Maroc et la République Tunisienne, ainsi que de la fraternité authentique qui unit les deux peuples frères.

( Avec MAP )