L’Allemagne veut affronter “côte à côte” avec Washington les “problèmes mondiaux”

Le gouvernement allemand a exprimé, lundi, sa disposition à travailler de concert avec le président américain élu, Joe Biden, pour relever les grands défis mondiaux.

La chancelière allemande, Angela Merkel, a assuré que son pays était prêt à affronter “côte à côte” avec les Etats-unis et le président élu Joe Biden les “problèmes mondiaux” comme le réchauffement climatique et la pandémie de coronavirus.

“Les Allemands et les Européens savent que nous devons prendre davantage de responsabilités dans ce partenariat” avec les Etats-Unis, a souligné Mme Merkel dans une déclaration à la presse.

Berlin et Washington “doivent faire front commun et relever les grands défis de notre époque, côte à côte dans l’épreuve sévère de la pandémie de coronavirus, côte à côte dans la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences mondiales, dans la lutte contre le terrorisme”, a insisté la responsable allemande.

“L’amitié entre nos deux pays a fait ses preuves depuis des décennies (…) C’est un trésor commun”, a relevé la chancelière allemande.

“Nous sommes alliés au sein de l’OTAN, nous partageons des valeurs fondamentales de dignité, de démocratie et d’État de droit”, a-t-elle rappelé.

L’Allemagne assure jusqu’à la fin de l’année la présidence du Conseil de l’Union européenne.

