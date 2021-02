Lamalif Group rend un vibrant hommage à Feu le Général Moulay Ahmed Ismaili Alaoui

Avec la montée du digital, on pourrait croire que les entreprises délaissent l’édition papier dans le cadre de leur communication. Et pourtant de grandes entreprises, à l’image de Lamalif Group, vouent toujours une certaine admiration pour le papier.

Le leader marocain de l’éclairage public et de l’aménagement urbain vient d’éditer le premier numéro de sa revue baptisée «Lamalif Le Mag». Un numéro inédit comprenant un dossier spécial consacré à Feu le Général Moulay Ahmed Ismaili Alaoui (décédé le 8 octobre 2020), une personnalité discrète et emblématique au parcours exceptionnel. On découvre à travers des témoignages inédits la vie du militaire, de l’intellectuel, du mécène, du père, du frère, de l’ami…

«Sa belle âme plane sur la grande famille de Lamalif Group. Rendre hommage à cet homme, qui a servi, avec beaucoup de bravoure et d’abnégation, son pays et sa famille, est un acte nécessaire. Quoi de mieux que l’écrit pour honorer la mémoire du père et de l’homme qui n’a eu de cesse d’encourager et soutenir l’aventure entrepreneuriale de Lamalif Group», écrit Moulay Lakbir Ismaili Alaoui, PDG du groupe, dans le mot d’ouverture du 1er numéro de «Lamalif Le Mag».

La pemière édition de la revue retrace l’histoire d’une jeune entreprise devenue un fleuron industriel. Trois thèmes phares à la Une : Le Made in Morocco, le défi de l’efficacité énergétique et la ville de demain. La revue est une source riche en informations : réalisations, chiffres-clés, interviews du management, politique de diversification, responsabilité sociale… Le tout habillé par des photos et des illustrations.

Plus qu’une revue interne, «Lamalif Le Mag» est un support qui s’adresse à l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème du groupe. Le parti-pris éditorial de la revue est celui de hisser et valoriser la signature marocaine en partageant les réalisations du groupe et en consolidant l’innovation à travers des partenariats stratégiques dans la recherche et développement.