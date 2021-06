L’ambassadeur Abderrahim Atmoun effectue une visite de travail au sein de l’usine RENEX

L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Pologne, M. Abderrahim Atmoun, a effectué une visite de travail le 21 juin 2021, au sein de l’usine RENEX, située à Wloclawek en Pologne.

Il s’est entretenu à cette occasion avec les propriétaires du groupe, le Président du directoire de RENEX Group, M. Predrag Topic et Mme Marzena Szczotkowska-Topic. RENEX Group est une société polonaise qui fournit des produits et services pour l’industrie électronique en Europe Centrale et orientale. RENEX Group est l’une des entreprises les plus dynamiques du secteur des nouvelles technologies en Pologne et plus largement en Europe de l’Est.

→ Lire aussi : Réunion entre l’Ambassadeur Abderrahim Atmoun et le Président de la Société polonaise CHMIDE

À cette occasion, il a été présenté à S.E.M. l’Ambassadeur la chaîne de production et le centre de recherche et développement, à la pointe des nouvelles technologies.

Lors de sa visite, M. Atmoun a présenté à ses interlocuteurs les avantages du Royaume en matières d’investissement et les opportunités d’affaires dans ce secteur, notamment dans les provinces du Sud qui disposent de nombreux atouts.

M. Predrag Topic, Président du directoire de RENEX, a tenu à remercier l’Ambassadeur d’avoir effectué le déplacement et a indiqué avoir l’intention d’étudier les différentes possibilités d’investissements au Royaume, en raison notamment de la stabilité politique du pays et du développement économique que connaît le Maroc grâce aux réformes audacieuses menées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Une visite de travail au Maroc sera organisée dans les prochaines semaines par l’Ambassade du Royaume du Maroc à Varsovie.