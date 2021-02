L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Pologne reçoit la Chargée d’Affaires de l’Ambassade d’Israël en Pologne

L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Pologne, M. Abderrahim Atmoun, a reçu le 08 février, en visite de courtoisie Mme Tal Ben Ari Yaalon, Chargée d’Affaires de l’Ambassade d’Israël en Pologne. Cette rencontre à permis de se féliciter de la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël et des nouvelles perspectives ainsi ouvertes à la promotion du dialogue et de la paix dans la région du Moyen-Orient.

