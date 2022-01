L’Ambassadeur de SM le Roi au Sénégal remet les copies figurées de ses lettres de créance à la ministre sénégalaise des Affaires étrangères

L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Sénégal, M. Hassan Naciri, a été reçu, lundi à Dakar, par la ministre sénégalaise des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mme Aïssata Tall Sall.

Au cours de cette audience, M. Hassan Naciri a remis à Mme Aïssata Tall Sall les copies figurées des lettres de créance l’accréditant en qualité d’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall.

Les deux parties ont saisi cette occasion pour souligner le caractère exceptionnel des relations multidimensionnelles et historiques existant entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal et la volonté des dirigeants des deux pays de les renforcer davantage.

Avec MAP