« La région du Sahara ne cesse de se développer et d’affirmer sa place en tant que plateforme des échanges entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne », a affirmé l’Ambassadeur du Cameroun et doyen du corps diplomatique au Maroc, Mouhamadou Youssifou, dans une interview avec Maroc Diplomatique, réalisée dans le cadre du forum annuel MD Sahara organisé à Dakhla les 18 et 19 novembre.

1) Quel regard portez-vous sur le développement économique des provinces du Sud ?

Je crois que le forum MD-Sahara, axée sur « les provinces du Sud : Grandes ouvertures diplomatiques et nouvelles voies de développement » est une bonne initiative. La région du Sahara ne cesse de se développer et d’affirmer sa place en tant que plateforme des échanges entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne. Nous sommes très heureux d’accompagner cette initiative et de voir dans quelle mesure on peut ériger la région de Dakhla-Oued Eddahab et la ville de Dakhla en particulier.

2) Le Cameroun, hub économique de l’Afrique centrale, peut-il investir dans les provinces du Sud ?

Ce n’est pas la première fois que je viens à Dakhla. J’ai eu la chance de visiter toute la région. Je suis en mesure de vous dire que la région de Dakhla connait un développement fulgurant dans tous les domaines. Plusieurs réalisations ont été couronnées dernièrement par SM le Roi Mohammed VI, qui a lancé dans la région la construction de l’Université, d’un grand hôpital,… Tout ça fera de la région de Dakhla, la plateforme de renforcement de la coopération Sud-Sud.

3) Quelle est votre évaluation des relations politiques et économiques bilatérales entre le Royaume et le Cameroun ?

Des relations de confiance. Nous avons de très bonnes relations, depuis plus de 60 ans, qui couvrent les domaines de l’éducation, de l’économie, du commerce, de la coopération technologique. Nous avons une forte présence des institutions marocaines au Cameroun, telles que les banques, ainsi que de grandes sociétés.