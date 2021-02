L’AMEPN organise un atelier d’évaluation et de suivi de son projet

Dans le cadre de son projet intitulé : « Valorisation et conservation de la biodiversité dulcicole de la Réserve de Biosphère de la Cédraie, Cas des Parcs Nationaux d’Ifrane et de Khénifra » initié en partenariat avec le Département des eaux et forêts, les parcs nationaux respectifs d’Ifrane, de Khénifra, du Haut Atlas oriental et l’institut Scientifique avec le soutien financier du Fonds de Partenariat pour les Ecosystèmes Critiques (CEPF), l’Association Marocaine pour l’Ecotourisme et la Protection de la Nature (AMEPN) a organisé Samedi dernier un atelier d’évaluation et de suivi du dit Projet.

Cet atelier d’évaluation organisé à l’Ecole de l’Education Environnementale et de l’Ecotourisme d’Ifrane relevant de l’AMEPN à Ras El Mae (Ifrane) a été organisation en étroite collaboration de l’Institut Scientifique de Rabat avec la participation de l’éminente Pr Oumnia Himmi, chercheuse au dit Institut scientifique.

Pour Brahim Abouelabbes Président de l’AMEPN, cet atelier vise à évaluer le travail scientifique de l’équipe des jeunes chercheurs de l’association après environ 06 mois de travail de terrain (après le lancement du projet-NDR) et ce, pour présenter les premières résultats intermédiaires pour évaluer l’état de connaissances de la biodiversité dulcicole de la réserve de biosphère de la cédraie.

« On se focalise sur les parcs nationaux d’Ifrane et de Khénifra pour améliorer ces connaissances scientifiques et aussi pour savoir de quoi est composé cette biodiversité dulcicole pour pouvoir proposer des solutions de conservation et de valorisation et éventuellement de restauration s’il y’a besoin » a-t-il précisé et d’ajouter, nous sommes presque à mi-chemin et nous espérons trouver beaucoup de résultats pour marquer le rôle de notre pays en terme de biodiversité au niveau méditerranéen.

Dans le cadre de sa mission de diagnostic de la biodiversité dulcicole de la réserve de biosphère de du cèdre de l’Atlas et dont l’objectif est d’élaborer un catalogue de cette biodiversité et d’évaluer l’état de conservation de celle-ci et créer une base de donnée spécifique à cette réserve de biosphère, Mme Kaoutar Belacen Coordinatrice de la Biodiversité Dulcicole au sein de l’équipe de recherche de l’AMEPN à faire savoir qu’à la suite à ses prospections au niveau de 33 sites au niveau de la réserve de biosphère dont 16 sites au niveau du parc national d’Ifrane et 17 au niveau de celui de Khénifra et des travaux d’échantillonnage effectués au niveau du laboratoire scientifique de la faculté des sciences de Tétouan partenaire de l’AMEPN, elle obtenu quelques résultats probants et encourageant à savoir ; La détermination de quatre genres nouveaux pour le Maroc au niveau de l’ordre des diptères (NDR : ou Diptera – du grec di, deux, et ptéron, aile – qui sont un ordre de la classe des insectes), et un sous genre nouveau aussi pour le Maroc, deux espèces nouvelles pour le Moyen Atlas au niveau de l’ordre des diptères aussi , trois espèces endémiques pour le Maroc (strictement marocaines) deux au Moyen Atlas et Haut Atlas Oriental et une espèce strictement endémique au Moyen Atlas et deux espèces endémiques ibéro-maghrébines.

Mohammed Drihem