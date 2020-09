L’AMMC vise le prospectus relatif à l’augmentation de capital de Atlanta au titre de la fusion-absorption de Sanad

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé le prospectus relatif à l’augmentation de capital de la compagnie d’assurances et de réassurances Atlanta au titre de l’opération de fusion-absorption de Sanad.

L’augmentation de capital porte sur un total de 93.159 actions, indique l’AMMC dans un communiqué, notant que le montant global de l’opération est de 8.263.203 dirhams.

La parité d’échange est de 11 actions d’Atlanta contre 1 action Sanad, ajoute la même source qui relève que le prix d’émission et de 88,7 dirhams par action et que la valeur nominale est de 10 dirhams par action.

L’AMMC signale que cette opération sera soumise à l’approbation des assemblées des actionnaires de Atlanta et de Sanad devant se tenir le 25 septembre.

La Fusion des deux compagnies a pour objectif de créer une synergie dans les structures, les expertises, les moyens et les ressources d’Atlanta et de Sanad. Elle s’explique également par la complémentarité caractérisant Atlanta et Sanad, compte tenu notamment des activités identiques qu’elles exercent, ainsi que l’expertise et l’expérience accumulée dans le domaine des assurances.

La Fusion permettra aussi au nouvel ensemble de se positionner comme l’assureur marocain de référence sur le marché : solide, moderne, responsable et engagé. Le nouvel ensemble issu de la fusion permettra de viser l’efficience à tous les niveaux, à savoir une qualité de service servant les meilleurs standards du marché en termes d’efficacité opérationnelle (délai de souscription, de gestion de sinistre, des questions clients, etc.), un maillage territorial qui garantit une présence et une proximité sur tout le pays dans des endroits à forte visibilité, une politique de souscription et de sélection des risques à même de permettre une croissance des activités, et une politique d’innovation claire et au service de la stratégie de l’entreprise.