L’AMMC vise l’émission d’un emprunt obligataire du Groupe Addoha

L’Autorité marocaine du Marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, lundi, un prospectus relatif à l’émission par la société Douja Promotion Groupe Addoha d’un emprunt obligataire réservé aux détenteurs de billets de trésorerie existants éligibles.

Garanti par des hypothèques portant sur des biens immobiliers de la société, cet emprunt d’un plafond de 594 millions de dirhams (MDH) sera émis en deux tranches A et B, précise l’AMMC dans un communiqué, notant que la période de souscription s’étale du 22 au 24 février 2021 inclus.

La tranche A est constituée d’obligations non cotées à taux fixe, négociables de gré à gré et d’une maturité de 7 ans dont 2 ans de période de différé en principal, tandis que la tranche B est constituée d’obligations non cotées à taux révisable annuellement, négociables de gré à gré et d’une maturité également de 7 ans dont 2 ans de période de différé en principal.

Notons que cet emprunt a pour principal objectif de rallonger la maturité de la dette de la société.

( Avec MAP )