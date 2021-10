Lancement de l’application «Tram mobile» pour le Tramway de Rabat-Salé

La Société du Tramway de Rabat-Salé (STRS) a annoncé dimanche, le lancement de l’application « Tram mobile » sur téléphone à partir du lundi 11 octobre.

À travers cette solution, la STRS ambitionne de favoriser une digitalisation progressive des services à la mobilité au sein de l’Agglomération Capitale, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Première au Maroc s’agissant du transport urbain, l’application permet désormais aux clients du Tramway d’acheter et de valider leurs titres de transport (M-tickets et Abonnements) à partir de leur téléphone de manière sécurisée, fiable et numérique.

Ce nouveau service se veut évolutif et intégrera dans une seconde étape d’autres fonctionnalités liées notamment à l’information voyageur en temps réel et à la disponibilité des places dans les parkings relais.

L’application « Tram mobile » vise à étoffer, améliorer et faciliter l’offre de service aux clients du réseau du Tramway de Rabat Salé, à l’instar du service de wifi à bord qui a été lancé plus tôt dans l’année en mai 2021.

Ainsi, la STRS et son exploitant du réseau Transdev Rabat-Salé ont mis en place un dispositif d’information et d’accompagnement des clients en station et à bord des rames pour faciliter l’expérience d’achat et d’utilisation de leurs titres numériques sur téléphone.

La société marque ainsi à nouveau son engagement dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de digitalisation et de modernisation des services au public, conclut le communiqué.

( Avec MAP )