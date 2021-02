Lancement de Medi1 News : Un nouveau média digital d’information pour comprendre l’actualité

Radio Méditerranée Internationale et MEDI1TV lancent Medi1News, une nouvelle plateforme numérique bilingue de traitement d’actualité locale, régionale, continentale et internationale, se déclinant sur le web et application mobile.

Fruit des synergies entre les rédactions de la radio et de la télévision, Medi1News offre une expérience singulière de décryptage de l’information, à partir des contenus audiovisuels produits par lesdites rédactions et de leurs déclinaisons numériques.

Medi1News se distingue par un contenu riche et diversifié, valorisant l’innovation, l’analyse et le décryptage pour comprendre l’actualité. En tant que référence d’information, d’inspiration et de découverte, Medi1News propose les contenus audios et vidéos (radio, TV, web et podcast) de Medi 1, conjugués à une gamme de produits numériques natifs.

Accessible sur le web “medi1news.com” et via l’application mobile “medi1news” sur les smartphones et tablettes, Medi1 News offre une expérience originale et unique de l’information sur le continent africain.

À propos de Medi1 radio

Radio Méditerranée Internationale – Medi 1 – est la première radio d’information généraliste au Maroc et un média de référence au Maghreb, en Afrique francophone et dans l’espace euro-méditerranéen. Créée en 1980, Medi1 est une radio à vocation internationale diffusée en deux langues (arabe et français), en modulation de fréquence (FM) au Maroc ainsi que sur ses fréquences dans la plupart des capitales d’Afrique de l’Ouest. Medi1 radio est aussi accessible en ligne sur l’ensemble de ses plateformes digitales – site internet, applications mobiles connectées et réseaux sociaux.

À propos de MEDI1TV

Initialement, “Medi1Sat” a été créée en 2006 en tant que chaîne d’information en continu bilingue et de proximité pour le Maghreb, avec comme mission l’émergence et la médiatisation de l’analyse maghrébine de l’actualité mondiale. Devenue MEDI1TV de 2010, c’est aujourd’hui un bouquet d’information multicanal et multilingue, un brassage humain multiculturel, une infrastructure technologique moderne, une diffusion mondiale via de nombreux réseaux câblés et bouquets satellites en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient et sur Internet et applications mobiles connectées.