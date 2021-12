Lancement du livre « Le cheval, trésor du Maroc » par Langages du Sud et la SOREC

Sa beauté, sa puissance, la grâce de ses mouvements, la douceur de sa robe, la profondeur de son regard exercent depuis toujours une fascination sur les hommes. Au Maroc, le cheval a accompagné des siècles d’histoire et de culture. Adulé des sultans et des rois, fier compagnon des populations rurales et des nomades, il a contribué à forger un patrimoine riche en traditions ancestrales et authentiques.

Nouvelle parution dans la collection Culture et Patrimoine, « Le cheval, trésor du Maroc » est un beau livre inédit sur le patrimoine équin marocain. Réalisé par Langages du Sud en partenariat avec la Société Royale d’Encouragement du cheval – SOREC -, cet ouvrage est une véritable immersion dans l’univers du cheval.

Avec la parution de cet ouvrage « Le cheval, trésor du Maroc », La SOREC et Langages du Sud célèbrent ce patrimoine et valorisent la place du cheval dans le Royaume, son héritage et son rapport particulier avec l’histoire.

À travers la magie des mots, la fascination des images et l’émotion des moments partagés, cet ouvrage emporte le lecteur dans une découverte approfondie du cheval au Maroc. Héritage, Haras, Tbourida, Dialogue…, chacune des 10 thématiques du livre est un univers en soi, qui éveille des sensations et invite à se laisser transporter dans le monde équin pour mieux le comprendre.

« Le cheval, trésor du Maroc » fait honneur au partage, à la passion, à l’amitié, au patrimoine et à l’héritage, autant de mots pour rendre hommage à un compagnon hors pair qui traverse l’histoire d’hier et d’aujourd’hui.

Au royaume du Maroc, le cheval est un seigneur !

A propos de l’auteur

Marie-pascale Rauzier, historienne et journaliste de formation, est l’auteur de plus d’une quarantaine d’ouvrages – Beaux livres, carnets, guides de voyages et livres pour enfants – dont près de la moitié sur le Maroc. Elle a signé plusieurs livres sur le monde du cheval (Connaître et découvrir l’équitation chez Minerva, Le cheval, une passion chez Nathan, Le cavalier de l’espoir chez Stock, le Larousse du cheval et du poney…).

Pour Langages du Sud, elle a écrit entre autres : MAÎTRES ARTISANES, COOPÉRATIVES FÉMININES DU MAROC, LE MONDE À GRANDE VITESSE, 100 ANS SUR LES ROUTES DU MAROC, RÊVE DE TRAINS ainsi qu’une série de livres pour enfants dont la collection Lina & Adam.