Lancement du nouveau cabinet de conseil Digital Insights

Digital Insights cabinet de conseil en marketing et communication digitale à Casablanca prend le pari d’accompagner les acteurs économiques au Maroc pour accélérer leur transformation digitale.

A partir d’une présence sur le web très marqué il offre aux spécialistes du digital un contenu très riche sous forme d’articles de blog et livres blancs en libre accès. Ceci dans le but d’aider les marketeurs à suivre les meilleurs pratiques pour améliorer leurs performances et développer leur niveau d’expertise sur l’ensemble des activités du marketing digital.

Ismail FIKRI, directeur général et consultant principal au sein du cabinet déclare : « Il ne fait aujourd’hui plus aucun doute que les leviers du digital constituent pour les entreprises, si ce n’est un relai de croissance, le moteur principal de leur croissance. Ce constat, accélérez par la crise sanitaire que nous traversons, exige de la part des responsables de repenser le rôle de toute la fonction marketing et communication marquée par un mode opératoire en silo et une faible intégration des activités entre-elles. »

Le cabinet offre aux entreprises un service de formation et de conseil pour répondre aux défis de la transformation organisationnelle des métiers du marketing et de la communication.

Pour plus d’informations, visitez : www.digitalinsights.ma

Ismail FIKRI est lauréat d’un Master en Marketing et Communication à Macromedia School de Munich et titulaire du certificat Digital Marketing Analytics à MIT Sloan Executive Education. Il a occupé les postes de responsable au sein du groupe Accor, Grupo Planeta Formation et l’Université Mohamed VI Polytechnique.