Lancement du programme d’appui aux startups industrielles « Tatwir – Startup »

Le programme d’appui aux porteurs de projet de startups industrielles « Tatwir – Startup » a été lancé, lundi 15 février 2021 à Rabat, par le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique, M. Moulay Hafid Elalamy.

Ce programme s’inscrit dans le cadre du déploiement du Plan de Relance Industrielle 2021-2023 qui compte parmi ses axes stratégiques le développement de l’entrepreneuriat industriel et l’émergence d’une nouvelle génération d’industriels marocains. Il vise à développer des projets innovants, industriels et de services à forte valeur ajoutée portés par des startups.

Une convention de partenariat pour la mise en place de « TATWIR – STARTUP » a été signée, à cette occasion, par le Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, le Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (Agence Maroc PME), M. Brahim Arjdal, et le membre fondateur de la Fédération de l’Écosystème Startup du Maroc (MSEC), M. Amine Al-Hazzaz.

« Conformément aux Hautes Orientations Royales de soutenir et d’accélérer le développement de l’entrepreneuriat industriel et de l’innovation, nous avons lancé ce programme pour libérer les potentialités des porteurs de projets industriels innovants en les aidant à les concrétiser et renforcer leurs capacités à contribuer à l’émergence des entreprises industrielles et technologiques marocaines, et à la promotion de la fabrication locale », a déclaré le Ministre.

«TATWIR – STARTUP», conçu par l’Agence Maroc PME et la MSEC, propose une offre intégrée d’accompagnement de bout en bout des projets de startups allant de l’idée jusqu’à l’industrialisation en passant par les différentes phases d’incubation à savoir:

qui consiste en l’accompagnement des porteurs de projets de startups et vise la transformation de leurs idées en projets viables et leur accompagnement jusqu’au démarrage effectif de leur startup. L’objectif est d’accompagner 300 porteurs de projets de startup sur une période de 3 ans. L’appui à l’industrialisation à travers le soutien à l’investissement pour les projets sélectionnés avec une prise en charge de 30% du programme d’investissement matériel et immatériel.

Les porteurs de projets de startups intéressés sont invités à renseigner le formulaire de candidature en ligne disponible à l’adresse suivante : Formulaire d’inscription TATWIR-STARTUP – Maroc PME

A propos de la Fédération de l’Écosystème Startup du Maroc :

La Fédération se compose de 19 membres incubateurs et accélérateurs qui opèrent sur tout le cycle de vie entrepreneurial. A ce jour plus de 1500 startups ont été accompagnées de l’idée à la concrétisation du projet.