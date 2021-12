Lancement par Taja Sport d’un programme pour la promotion du sport auprès des jeunes filles

Un nouveau programme vidéo dédié exclusivement à la promotion du sport auprès des jeunes filles a été lancé, jeudi, par Taja Sport en partenariat avec la MDJS.

Aziza Nait Sibaha, journaliste et fondatrice de la plateforme Taja Sport a expliqué, lors d’une conférence de presse, que les jeunes filles de moins de 18 ans sont aujourd’hui « très nombreuses à vouloir le sport et espèrent le pratiquer ».

Ce programme vidéo, qui se décline en deux concepts « TAJAra2i » et « Ma3aki« , a été réalisé avec huit filles qui pratiquent, chacune, un sport différent.

Et pour convaincre les filles de la nécessité du sport, la parole a été donnée à leurs familles, voire à leurs parents, a-t-elle également fait savoir.

Evoquant le choix du partenariat avec la MDJS, Mme Nait Sibaha a souligné que cette dernière a défendu plusieurs autres concepts similaires et défend le sport au féminin. En plus, « elle est complètement alignée avec les valeurs qu’on défend », a-t-elle ajouté.

Lancé le 8 mars de cette année, Taja Sport est à la fois une plateforme médiatique qui promeut le sport auprès des femmes et met en lumière les exploits sportifs féminins dans la région MENA, et un magazine bi-annuel digital. Chaque numéro met un focus sur un pays. Le premier numéro était consacré au Maroc, et le deuxième à la Jordanie.