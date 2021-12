L’ancien diplomate Mohamed Sijilmassi n’est plus

L’ancien Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et ex-ambassadeur, Mohamed Sijilmassi, est décédé vendredi à Rabat à l’âge de 91 ans, a-t-on appris auprès de sa famille.

Feu Mohamed Sijilmassi, grand diplomate et fin analyste politique, a été nommé Ambassadeur par Feu SM le Roi Hassan II à l’âge de 40 ans.

Le défunt, qui a été ambassadeur du Maroc en Russie, au Danemark et en Algérie, est le père de Fathallah Sijilmassi (ex-ambassadeur à Paris et à l’UE, ex SG de l’UpM et actuellement ambassadeur-directeur général de la Commission de l’Union Africaine) et de Tarik Sijilmassi (Président du Crédit Agricole du Maroc).

