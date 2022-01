L’anniversaire du Manifeste de l’indépendance s’invite dans la presse sud-africaine

Par Maroc Diplomatique

Aujourd’hui, 78 ans plus tard, « l’esprit du Manifeste de l’indépendance est toujours vivace dans le cœur de tous les Marocains, fidèles héritiers d’une mémoire glorieuse, qui continue aujourd’hui comme hier à guider inlassablement les choix d’avenir d’une nation qui n’oublie pas » a affirmé, mardi, l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, M. Youssef Amrani.

«La célébration de bon augure du 78e anniversaire du Manifeste de l’indépendance est porteuse d’une signification et d’une symbolique unique et particulière tant elle reflète la longue histoire, le courage et l’engagement indéfectible d’un Royaume et d’une Nation qui ont concouru dans l’unité la plus parfaite à la cohésion, à la liberté et à l’indépendance», écrit M. Amrani dans une tribune publiée par le journal sud-africain The Star.

En ce jour de 1944, 66 hommes et femmes, des nationalistes invétérés, des marocains fiers, des africains convaincus, se sont réunis pour signer ce Manifeste qui sera l’étape initiatrice et historique de la marche de l’indépendance du Maroc qui s’en suivra en 1956, a-t-il souligné.

Et d’ajouter que ces dirigeants, représentants de la société marocaine et des communautés urbaines et rurales, nouaient en symbiose une parfaite alliance centrée autour du Père de l’indépendance et l’un des dirigeants fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine, Feu SM le Roi Mohammed V.

« L’histoire fait partie intégrante de l’identité d’une nation. Le Maroc millénaire, Etat vieux de 12 siècles, connaît le sens profond de la liberté parce qu’elle ne lui a pas été offerte mais bien clamée par le courage et le patriotisme des marocaines et marocains d’hier qui ont bercé l’indépendance de notre pays. Les Marocains chérissent leur histoire et, ce faisant, n’oublient jamais le courage, l’engagement et le patriotisme de leurs prédécesseurs », soutient l’ambassadeur, en faisant remarquer que la solidarité et la justice sociale sont profondément ancrées dans l’ADN politique du Maroc, à savoir un Royaume d’unité avec une histoire et une culture millénaires.

Relevant que sur cette voie juste, l’année 2021 a été une étape majeure dans le processus démocratique du Royaume, M. Amrani explique que les Marocains ont été appelés à voter et ils l’ont fait avec une participation impressionnante, compte tenu du fait que le scrutin s’est déroulé en pleine crise du Covid-19.

« Cela montre sans équivoque que le Maroc avance sereinement sur la voie d’un développement national inclusif et démocratique», a-t-il dit.

C’est dans ce même esprit que les réformes sociales et économiques engagées depuis le début des années 2000 ont toujours placé l’humain au centre des priorités. A titre d’illustration, la gestion par le Maroc de la crise sanitaire en dit long, soutient encore le diplomate, arguant que ces mêmes valeurs nobles et le sens du sacrifice continuent d’incarner la voie du Royaume vers la modernité et le développement sous la Direction sage, humaniste, altruiste et tournée vers l’avenir de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans ce même ordre d’idées, il fait constater qu’une attention particulière est consacrée à mettre pleinement en œuvre la réforme majeure et historique de la généralisation de la protection sociale au cours des quatre prochaines années, pour aider le pays à faire face à la pandémie du Covid-19.

Abondant dans ce sens, l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud a souligné que l’un des enjeux du Maroc en 2022 est de maintenir le rythme de la reprise économique dans un contexte marqué par l’impact de la pandémie. « C’est un bon indicateur que le PIB du Maroc a progressé de 6,3 % en 2021, malgré le contexte international difficile», s’est-il enorgueilli.

Et d’ajouter que l’Exécutif entend lancer le plan «Awrach» début 2022, avec pour objectif de garantir l’emploi à 250.000 jeunes pour un investissement total de 238 millions d’euros.

«Il ne fait aucun doute que le Manifeste de l’Indépendance revêt toujours une importance particulière malgré les décennies qui se sont écoulées depuis sa présentation. Cet événement historique est porteur de plusieurs enseignements qui pourraient être la clé pour résoudre nombre de problèmes urgents grâce aux valeurs et principes qu’il a inscrit dans l’identité collective marocaine», conclut M. Amrani.