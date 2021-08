L’anniversaire du soulèvement d’Oujda, une occasion pour renforcer l’attachement des jeunes à leur mémoire historique

Le Haut Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné, lundi, que la célébration du 68ème anniversaire du soulèvement du 16 août 1953 à Oujda, se veut une opportunité pour renforcer l’attachement des jeunes et des générations montantes à leur mémoire historique afin de s’inspirer de ses enseignements et ses valeurs pérennes.

M. El Ktiri a ajouté, dans une allocution à cette occasion, que l’objectif est de participer à la consolidation des acquis de la nation, à la préservation de l’intégrité territoriale et à relever les défis d’un développement global, intégré et durable, afin de rehausser le rayonnement du Maroc démocratique et moderne sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI.

Il a expliqué que le soulèvement du 16 août 1953, qui a incarné une épopée éternelle et un tournant décisif dans l’histoire nationale, est une source de fierté et ses leçons de courage, de détermination et de patriotisme doivent être transmises aux générations montantes, relevant dans ce sens les significations profondes et l’exemple éloquent de la solidarité, de l’unité et de la cohésion entre le sommet et la base au niveau local et national, chaque fois que cela est nécessaire, pour défendre l’intégrité et la dignité de la patrie.

Le Haut Commissaire a fait remarquer que cet anniversaire rappelle une histoire riche en événements et de luttes successifs menés par le mouvement national tout au long des années quarante et du début des années cinquante pour réaliser le projet de liberté, d’indépendance, de dignité et de souveraineté nationale.

Il a déclaré que le soulèvement d’Oujda a eu un grand impact, pour les pertes humaines et matérielles qu’il a infligées au colonialisme français, et pour le courage, la bravoure, l’audace et l’esprit de sacrifice des nationalistes, dont plusieurs martyrs sont tombés sur le champ d’honneur, marquant ainsi un tournant décisif dans la lutte du peuple marocain contre le colonialisme.

Et d’ajouté que le soulèvement du 16 août 1953, qui a été mené par des nationalistes de l’Oriental, a permis à cette région d’entrer dans l’histoire par la grande porte grâce à l’héroïsme et aux sacrifices consentis par les habitants pour la défense de la souveraineté nationale.

M. El Ktiri a saisi cette commémoration pour réitérer la mobilisation permanente de la famille de la résistance et de l’armée de libération derrière SM le Roi Mohammed VI pour la défense de l’intégrité territoriale sacrée et consolider les acquis nationaux, et son soutien aux initiatives et à la proposition marocaine d’accorder une autonomie élargie aux provinces du Sud, sous souveraineté nationale.

A l’occasion de la célébration de cet anniversaire, la délégation régionale du Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération à Oujda a organisé plusieurs activités ainsi que des visites virtuelles au niveau des espaces de la mémoire historique de la résistance et de la libération dans la région de l’Oriental, en plus de la distribution d’aides financières et sociales au profit de plusieurs membres de la famille de la résistance et de l’armée de libération.

La commémoration de cet événement a été marquée aussi par l’organisation d’un colloque scientifique virtuel sous le thème «Le soulèvement des 16 et 17 août à Oujda et Tafoughalt : une leçon sur les valeurs de sacrifice et de loyauté», et ce avec la participation d’une pléiade de professeurs et de chercheurs dans l’histoire du mouvement national, de la résistance et de l’armée de libération.

Il est prévu qu’un colloque virtuel similaire soit organisé à Berkane autour du thème «la manifestation du 17 août à Tafoughalt et Berkane : un soulèvement pour l’indépendance et la souveraineté» en commémoration du soulèvement du 17 août 1953 à Tafoughalt, en sus de diverses activités éducatives et culturelles et des visites de l’espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération dans la province, ainsi que l’octroi d’aides financières et sociales à des membres de la famille de la résistance et de l’armée de libération.

Le soulèvement du 16 août 1953 à Oujda et le soulèvement du 17 août 1953 à Tafoughalt dans la province de Berkane ont démontré combien les populations de la capitale de l’Oriental vivaient intensément le climat d’effervescence et de ferveur patriotique qui a embrasé tout le pays, marquant un tournant décisif dans la lutte du peuple marocain contre le colonialisme, en reflétant des liens profonds et ancrés entre le Trône Alaouite et le peuple et la volonté commune pour parachever l’intégrité territoriale du Maroc.

Ces évènement historiques illustrent le rôle de premier plan de feu SM Mohammed V, qui menait, à l’unisson avec son peuple, la lutte pour l’indépendance et refusait de se soumettre à la volonté de l’occupant.

( Avec MAP)