L’application mobile de SAHAM Assurance fait peau neuve !

SAHAM Assurance continue sur sa lancée en matière d’innovation. La compagnie vient en effet de lancer une nouvelle version de son application mobile, permettant à ses clients d’accéder gratuitement et en toute sécurité, à des informations personnalisées de premier plan (contrats, suivi de l’avancement des dossiers de sinistres,…).

S’inscrivant dans une dynamique d’amélioration continue, la refonte intégrale de l’application mobile intervient dans un contexte de Covid-19 afin de permettre aux assurés de réaliser, où qu’ils soient et 24h/24, l’essentiel de leurs démarche à distance, en toute autonomie et ce, en restant connectés à leur agent et compagnie d’assurance.

Conçue par la Digital Factory de SAHAM Assurance, cette nouvelle application mobile est ainsi d’un usage commode, garantissant transparence et accès à des services aussi utiles qu’innovants.

Usage commode et accessibilité

Cette nouvelle application mobile permet une authentification sécurisée et rapide, avec la possibilité de se connecter par empreinte digitale. La navigation y est également ergonomique et intuitive, permettant d’accéder rapidement à l’essentiel.

De plus, s’il préfère se connecter depuis un ordinateur, l’assuré peut également retrouver l’ensemble de ses informations sur son nouvel espace client, disponible depuis le site web de la Compagnie (www.sahamassurance.ma).

Pédagogie

Des explications simples et claires, ainsi que des vidéos didactiques, sont également disponibles sur l’application mobile, permettant aux clients de mieux comprendre les produits et garanties dont ils disposent.

De plus, en cas de sinistre, des guides pédagogiques les renseignent sur la démarche à suivre, et des contacts utiles sont mis à leur disposition pour les orienter.

Transparence

Par ailleurs, les utilisateurs de la nouvelle version de l’application mobile de SAHAM Assurance peuvent y consulter les détails de leurs contrats d’assurances automobile, habitation, santé et vie.

Autre avantage et non des moindres : les clients peuvent aussi y suivre, en temps réel, l’avancement de leurs dossiers de sinistres automobile ainsi que le remboursement de leurs dossiers médicaux. L’accès à leur relevés de situation Épargne et assurance Vie vient également d’y être intégré.

Dabadoc : le rendez-vous médical en 1 clic !

Par ailleurs, cette refonte a permis d’intégrer un autre service utile et innovant. Ainsi, grâce à un partenariat avec Dabadoc (la plateforme qui digitalise l’accès à la santé en Afrique), les utilisateurs de la nouvelle version de l’application mobile de SAHAM Assurance ont également la possibilité de géolocaliser les médecins à proximité et de prendre leurs rendez-vous médicaux en un simple clic.

Cette initiative confirme l’engagement fort de la Compagnie au service de ses clients, mais aussi son éco-responsabilité, puisqu’elle permet de réduire les impressions papiers (ex. relevés de situation) et l’empreinte carbone des assurés (moins de déplacements)

A noter enfin que cette initiative s’inscrit dans la vision novatrice de SAHAM Assurance, toujours précurseur en matière d’innovation digitale : première Compagnie à lancer une application mobile et un site e-commerce (dès 2012), une Digital Factory (en 2017) ou encore une application d’évaluation des risques incendie (Assur’Risk en 2020).

Reste à signaler que l’application SAHAM Assurance Maroc est disponible sur les stores Google play et App store. Nous vous invitons à la télécharger, dès à présent.

A propos de SAHAM Assurance

Filiale de Sanlam Pan Africa Assurance Non-Vie, SAHAM Assurance est présente sur le marché marocain depuis plus de 70 ans.

La Compagnie est le leader de l’assurance Non-Vie au Maroc et occupe aussi la première place en assurance automobile et en assurance santé. Elle dispose du réseau d’agents généraux le plus large du Royaume, avec plus de 500 agences, ce qui lui offre une présence en zones urbaines et rurales. Ceci permet d’offrir une proximité géographique et une offre complète de produits et services. Le développement des activités de la Compagnie se fait également à travers un réseau de courtiers partenaires.

SAHAM Assurance apporte à ses clients les synergies de son réseau unique, international et multiculturel et leur garantit un niveau de qualité de service optimal pour les accompagner dans leurs projets.

En 2020, SAHAM Assurance a réalisé un chiffre d’affaires global de 5,1 milliards Dhs, en baisse de 5,5% par rapport à fin 2019, impacté principalement par la baisse de l’activité vie. Cette dernière a enregistré une régression de 25,5% par rapport à fin 2019, sous l’effet de la baisse de la collecte épargne. Le chiffre d’affaires de l’activité Non Vie en légère baisse de 0,4% par rapport à fin 2019