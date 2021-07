L’Arabie Saoudite se félicite du succès du Hajj 1442

Le ministre saoudien de la Santé, Abdullah Al Rabeeah, s’est félicité, jeudi, du succès du plan sanitaire instauré à l’occasion du pèlerinage au titre de l’année 1442 de l’hégire.

Le ministère de la Santé et le Croissant-Rouge saoudien avaient mis en place un système intégré d’installations sanitaires au niveau des lieux saints, comprenant des hôpitaux, des centres de santé et des ambulances hautement équipées, a indiqué le responsable, dans un communiqué, notant que le nombre des pèlerins, fixé cette année à 60.000, a permis de préserver la santé et la sécurité.

Les pèlerins, organisés en petits groupes, ont commencé jeudi, à effectuer le Tawaf d’adieu (Tawaf el Wada’a), la dernière étape du pèlerinage, après avoir procédé à la lapidation des stèles lors du troisième jour de Tachriq.

