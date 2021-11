L’Argentin Lionel Messi sacré Ballon d’Or pour la 7è fois de sa carrière

La star argentine du Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi, a remporté, lundi soir à Paris, le septième Ballon d’Or de sa carrière, décerné par France Football.

L’Argentin (34 ans) détient désormais le record absolu de Ballons d’or devant son rival, le Portugais Cristiano Ronaldo, avec 5 trophées.

« C’est incroyable d’être là à nouveau. Il y a deux ans, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et me revoilà devant vous. Aujourd’hui, je suis à Paris, je suis très heureux d’être là. J’ai très envie de continuer à me battre. J’espère avoir encore beaucoup d’années devant moi parce que je m’amuse énormément.

Je veux remercier tous mes coéquipiers, à Barcelone, Paris et en Argentine. Cette année, j’ai pu atteindre mon rêve, après m’être battu et avoir trébuché. J’ai obtenu ce trophée grâce à ce qu’on a réussi en Copa America », a-t-il dit à cette occasion.

« C’est une soirée spéciale pour moi (…). C’est la première fois que je gagne en étant ici dans cette ville. on va sortir de célébrer ça », a ajouté l’Argentin.

« La Pulga » avec 613 points, a devancé dans le classement Robert Lewandowski (580 pts), Jorginho ( 460 pts), Karim Benzema (239 pts) et N’Golo Kanté avec 186 points.

Cette récompense de l’Argentin vient s’ajouter à celles décrochées en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019.

Très ému, Lionel Messi a reçu le Ballon d’Or des mains de son ancien co-équipier au Barça, l’Uruguayen Luis Suarez.

Avec Map