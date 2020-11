L’assemblée annuelle FMI-Banque Mondiale à Marrakech repoussée à 2022

L’assemblée annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui devait se tenir à Marrakech en octobre 2021, a été reportée à 2022, selon un communiqué rendu public jeudi à Washington.

“Le Royaume du Maroc, le Groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) ont annoncé aujourd’hui que l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque mondiale et du FMI qui devait se dérouler à Marrakech en octobre 2021 sera reportée de 12 mois jusqu’en 2022, en raison de la pandémie de COVID-19”, indique le communiqué publié par le FMI. Ce conclave qui réunit des milliers de délégués venant des quatre coins du monde, se tiendra dans la capitale fédérale américaine où siègent les deux institutions financières internationales.

Les assemblées annuelles se tiennent généralement pendant deux années consécutives au siège du Groupe de la Banque mondiale et du FMI à Washington D.C., et tous les trois ans dans un autre pays membre.

Les assemblées annuelles réunissent des directeurs des banques centrales, des ministres des finances et du développement, des cadres du secteur privé, la société civile, des médias et des universitaires pour discuter de questions d’intérêt mondial, notamment les perspectives économiques mondiales, la stabilité financière mondiale, l’éradication de la pauvreté, la croissance économique inclusive et la création d’emplois, ou encore le changement climatique.

( Avec MAP )