L’association les Impériales lance le « Club Made in Morocco »

Fidèle à sa mission de fédérer l’ensemble des acteurs des métiers du marketing, de la communication, des médias et du digital, et d’initier des projets d’intérêt public, l‘association « Les Impériales » annonce la création du « Club Made in Morocco ».

Créée en 2018 dans le but de fédérer les efforts d’un large secteur regroupant plusieurs professions, notamment celles de la communication, des médias, du marketing et du digital, l’Association « Les Impériales » présidée par Mr Anouar Sabri, annonce la création du « Club Made in Morocco ». Par cette démarche, elle vient consacrer une dynamique citoyenne de ses membres envers le secteur de la publicité, la communication et des médias mais aussi envers les annonceurs en cette période « post » crise sanitaire. Cette initiative souligne la mission de l’association d’être un espace d’échange et de communication entre l’écosystème et les acteurs publics, entant que fédérateur de partenariat public-privé.

La création du Club Made in Morocco entérine la vision de l’Association, dont la mission principale est la mise en valeur et le développement d’un secteur clé de notre économie nationale, secteur constitué de pas moins de 8 500 PME et pesant un chiffre d’affaires de près 12 milliards de DH/an.

En fait, le contexte actuel de crise économique, marqué par la situation sanitaire due à la Covid-19, a accéléré la réflexion des membres de l’Association Les Impériales autour de l’urgence d’une véritable promotion de la production nationale, ses industries de pointe, ses capacités à l’export, sous l’égide d’un label « Made in Morocco » fort, véritable levier pour la relance de notre économie nationale, tant sur le marché local qu’international.

GÉNÈSE DU PROJET

Si l’idée d’un club de réflexion autour d’une stratégie nationale de « nation branding » a germé dès 2020, lors de l’événement « Les Impériales 2020 », suscitant d’intéressants débats, elle s’est vue renforcée par les résultats de l’étude d’Impérium Média, « Les Marocains et le Made In Morocco – Préférence et Implication »[1] , qui confirme que le label Maroc serait un vrai catalyseur qui peut assurer une dynamique majeure pour la relance de l’économie nationale au niveau du marché domestique et au-delà. En outre, le lancement, en octobre dernier, du label « Morocco Now », entérine, au plan national et international, les politiques gouvernementales actuelles, dans le cadre du nouveau modèle de développement.

La réflexion autour de l’émergence et du devenir du label Maroc sera appréhendée de manière à la fois globale et sectorielle. Globale, d’une part, le « nation branding » ayant été placé au cœur du nouveau modèle de développement national, à travers la valorisation des savoir-faire nationaux et la construction d’un véritable label Made in Morocco. Sectorielle d’autre part, compte tenu du rôle et de la responsabilité du secteur du Marketing et de la Communication, dans la mise en avant du « made in Morocco ». Un secteur à la fois promoteur, accélérateur et partie prenante d’une véritable sortie de crise.

LE CLUB MADE IN MOROCCO

Le Club Made In Morocco, rassemblera dès le mois de décembre 2021, professionnels du secteurs, experts et responsables politiques, lors des Mornings organisés mensuellement par l’Association Les Impériales.

Les membres de l’association Les Impériales seront invités, dans un premier temps, à y adhérer, afin d’élire les membres du bureau du Club Made In Morocco, qui fixeront ses modalités de fonctionnement, les thématiques et les formats sous lesquels celles-ci seront débattues.

D’ores et déjà, parmi les thèmes de première importance qui seront abordés, se trouve une question centrale pour l’écosystème, et plus spécifiquement pour le secteur de la communication et des médias, à savoir : Comment activer une accélération sectorielle du climat des affaires autour du Made In Morocco pour des acteurs interdépendants issus de différents domaines d’activités partageant des valeurs communes de notre écosystème ? En effet, très fortement impacté par la crise sanitaire, ce secteur aujourd’hui menacé nécessite une stratégie nationale de relance à laquelle doivent s’associer tous ses protagonistes : les acteurs du marché publicitaire – annonceurs et agences – et l’ensemble des médias nationaux et les sous-traitants.

Au delà de l’enjeu économique, il s’agit également d’un enjeu de démocratie qui interpelle l’ensemble des professionnels et de la société civile. L’objectif étant d’ériger une véritable force de proposition ainsi qu’un plaidoyer auprès des pouvoirs publics afin de renforcer l’aide et l’appui au secteur, et d’activer un plan de relance courageux pour le devenir de ce secteur national hautement stratégique.

A PROPOS DE L’ASSOCIATION LES IMPERIALES

L’association « Les Impériales » a été créée en 2018 dans le but de fédérer les efforts d’un large secteur regroupant plusieurs professions, notamment celles de la communication, des médias, du marketing et de la transformation digitale.

Depuis sa création, l’Association « Les Impériales » s’attache à créer et à stimuler des projets d’intérêt public et à jeter des ponts de communication entre les acteurs publics du domaine et les différentes composantes du secteur privé dans les domaines du marketing, de la communication, des technologies de l’information et d’autres professions.

L’Association « Les Impériales » participe activement à tous les événements nationaux et internationaux liés aux domaines du secteur, en se concentrant sur les domaines du marketing, des technologies de la communication et des projets de transformation numérique.

En marge de son événement annuel, l’association « Les Impériales » organise différents événements, notamment « Les Mornings » et « Les Bancs du savoir ». Les premiers sont un rendez-vous mensuel qui réunit des professionnels du marketing, des médias et de la communication pour un dialogue autour des événements phares du secteur et de l’actualité nationale et internationale. « Les bancs du savoir » quant à eux sont des cycles de conférences socio-culturelles, gratuites et ouvertes au public, auxquels sont conviés des intellectuels, historiens, écrivains et philosophes, afin de vulgariser la connaissance et cultiver le questionnement autour des grandes thématiques culturelles et sociétales.

[1] Etude d’Impérium Média, réalisée du 25 février au 6 mars 2021, qui interroge les facteurs de préférence des Marocains lors de leur acte d’achat et d’implication dans la relance de l’économie en cette période de crise. 72% de la population sondée se déclare confiante vis-à-vis des produits « made in Morocco ».