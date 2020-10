L’Association nationale des Médias et des Editeurs se mobilise en faveur du secteur de la presse

L’Association nationale des Médias et des Editeurs poursuit sa mobilisation en faveur du soutien du secteur de la presse, en difficulté depuis quelques années, et fortement impacté par les effets de la crise sanitaire.

Le vendredi 16 octobre 2020, l’ensemble des membres fondateurs ainsi que les nouveaux adhérents de la presse écrite, digitale et radio se sont réunis afin de se pencher sur de nouvelles perspectives de développement du secteur de la presse et son adaptation à l’environnement économique et social.

Il a été ainsi décidé par l’ensemble des membres d’initier les Assises de la presse au mois de décembre prochain.

Le but de l’organisation de la manifestation est de lancer une approche efficace et efficiente dans l’optique de faire décoller la profession, principale force motrice de la démocratie et du pluralisme au Maroc.

Plusieurs invités seront associés à cette réflexion, notamment les profes- sionnels du secteur de la presse écrite, digitale et audiovisuelle ainsi que des experts et des membres de la société civile.