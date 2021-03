L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux lance avec le Conseil National de la Presse un cycle de formations au profit des journalistes

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) et le Conseil National de la Presse (CNP) ont inauguré, ce vendredi 19 mars, leur cycle de formations au profit des journalistes de la presse marocaine.

Destinée aux journalistes arabophones, cette formation vise à mieux outiller les journalistes et leur permettre d’acquérir des connaissances supplémentaires pour mieux appréhender et analyser les informations relatives au marché des capitaux au Maroc.

Le marché des capitaux marocain étant en constante évolution, les modules de formations encadrés par l’AMMC auront pour objectif de prendre part et de contribuer activement au développement d’une culture financière à forte valeur ajoutée auprès du public dont les médias sont la principale source d’information.

Animé par M. Mouad Tanouti, Directeur de la Normalisation et des Affaires Juridiques au sein de l’AMMC, le module présenté a été consacré aux prérogatives et missions de l’AMMC et a introduit une vue générale du marché des capitaux, ses acteurs et son fonctionnement.

Cette rencontre a vu la participation de 15 journalistes émanant de différents supports nationaux.